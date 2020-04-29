TİS için 4/D'li kamu işçisi taşerona çifte zam var mı? Sorusu milyonlarca taşeron içi tarafından sorulmaya devam ediyor. Bu anlamda
KHK'ya göre yaklaşık 900 bin işçi 4D kadrosuna geçiş yaptılar. Belediyelerde ve Genel idarelerdeki çalışanlara farklı zamanlarda TİS yapılacak. İki yılda bir Yüksek hakem Kurulu TİS üyelerini toplanması ve işçilerin yeni maaş zamlarına karar verilmesi bekleniyordu. Toplu İş Sözleşmesi, işyeri veya işletme düzeyinde, işkolu esasına göre işyeri veya işletmede TİS yapma yetkisini haiz işçi sendikası ile işveren sendikası veya sendika üyesi olmayan işveren arasında yapılan iş sözleşmesidir. Buradan anlaşıldığı gibi, TİS'in işçi tarafında mutlaka işçi sendikası olmalıdır. Peki 4/D'li KHK kadrolu işçilerin tediye ek ödemeleri ne kadar?
TAŞERON İŞÇİ TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ;
Genel İdarelerde işçilerin 31 Ekim 2020 tarihinde Belediyelerdeki taşeron işçilerin ise 30 Haziran 2020 tarihinde sözleşme süresi sona erecek. Daha önceki yapılan zam oranlarında iki yıllık 4+4 şeklinde maaş artışı yapıldı ve enflasyon farklarının olmaması işçi maaşlarının erimesine neden olmuştu. Bilindiği gibi 4D işçilerinin ekonomik ve sosyal imkanlarında bazı iyileştirmelerde yapılmaya devam etmekte. Giyim, yiyecek, yakacak yardımları, eş çocuk yardımı tediye ikramiye ödemeleri asgari ücretin altında olan işçilerin maaşlarının iyileştirilmesi gibi çalışmaların yanı sıra bekleyen bazı sorunlarda var.
Özetle Adalet ve Kalkınma Partisi tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisine verilen kanun teklifine Koronavirüs ile mücadele kapsamında bazı toplantıların ertelenmesi uzaktan çalışma gibi maddeler yer alıyor 18/10/2012 tarih 6356 sayılı sendikalar ve toplu iş sözleşmesi kanunu kapsamında yürürlüğe girdikten itibaren üç ay süreyle anılan kanun kapsamında toplu iş sözleşmesi yapması toplu iş uyuşmazlıkların çözümü ile grev ve lokavta ilişkin süreçler durdurulmuştur. Cumhurbaşkanı bu bentte yer alan üç aylık süreyi bitiminden itibaren üç aya kadar uzatmakla yetkilidir olarak madde bulunmaktadır.
2020 yılında yapılacak olan TİS görüşmelerinde ilk ve en önemli konu maaş zammı oranları olacak.
Bu noktada geçmişte alınan yüzde 4'lük kararların telafi edilmesini bekleyen taşeron işçilerin bir diğer beklentisi yüzdelik dilim.
Yüzdelik dilim düzenlemesi kapsamında bazı 4/D'li taşeron işçiler lehine karar verilmesi çalışanların umutlarını artırdı. Bu noktada Çalışma Bakanlığı'nın tüm işçiler için ortak bir çözüm paketi bulması noktasında beklentiler oluştu.
Tediye ikramiyelerinin ikinci taksiti 2020 Nisan ayında ödenir mi?
Taşeron iken kadroya geçen Sağlık Bakanlığı ve kamu çalışanlarını ilgilendiren bir kanun teklifi gündeme geldi.
2 bin yirmi yılı ikinci ödeme ikramiye ödemesine az bir süre kala Koronavirüs süresince sağlık Bakanlığında çalışan işçilere 1 maaş ikramiye verilmesi düzenlemesi öngörülüyor
4/D'li Taşerondan kadroya geçen yaklaşık 900 bin çalışandan Üniversite hastaneleri ve Sağlık Bakanlığı'da çalışanları ilgilendiren bir yasa teklifi verildi.
Teklifte 4857 sayılı iş kanuna tabi olan personellere ilave tediye yapılmasını talep etmektedir.
Taşeron işçilerin maaş görüşmeleri ile ilgili resmi gazete kararı
Kamu kurumlarında çalışan taşeron işçilerin maaş zammı görüşmelerine ilişkin Resmi Gazete'de yayımlanan karar kapsamında Toplu İş Sözleşmeleri 3 ay boyunca yapılmayacak. Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gerekli görmesi durumunda bu süreyi 3 ay daha uzatacak.
Kamu kurumlarında çalışan taşeron işçilerin geçmiş dönem sözleşmeleri 31 Ekim tarihinde sona erecek. Belediye taşeron işçileri için ise bu süreç 30 Haziran. Bu süreler sonunda ise TİS görüşmeleri yapılacak. Öncelikli olarak taşeron işçilerin maaş zammı görüşmeleri, tayin hakkı, ek ödemelerin artırılması, mali ve sosyal hakların iyileştirilmesi gibi konular yer alacak. Peki bu çalışanlar için hangi oranda zam yapılması bekleniyor.
Taşeron işçi muhtemel zam oranları
Yüzde 10 Zam: Taşeron işçilere 2020 enflasyon hedefi artı yüzde 1.5 refah payı.
Yüzde 12 Zam: 2019 yılı enflasyon oranları
Yüzde 15 Zam: 2020 yılı sonunda enflasyonun yüksek çıkması durumunda olabileceği konuşuluyor.
Yüzde 17.5 Zam: Yüzde 4 oranında ki zamların telafisi için bu oranda bir zam yapılabileceği de iddialar arasında.
Tediye ne demek?
Tediyenin kelime anlamı "Para vb. bir şey verme, ödeme" . İlave tediye ise ek ödeme demek.
Tediyeyi kimler alabilir?
"Devlet ve Ona Bağlı Müesseselerde Çalışan İşçilere İlave Tediye Yapılması Hakkında Kanun" düzenlemesinin;
"Umumi, mülhak ve hususi bütçeli dairelerle mütedavil sermayeli müesseseler, sermayesinin yarısından fazlası Devlete ait olan şirket ve kurumlarla belediyeler ve bunlara bağlı teşekküller, 3460 ve 3659 sayılı kanunların şümulüne giren İktisadi Devlet Teşekkülleri ve diğer bilcümle kurum, banka, ortaklık ve müesseselerinde müstahdem olanlardan İş Kanununun şümulüne giren veya girmiyen yerlerde çalışmakta olan ve İş Kanununun muaddel birinci maddesindeki tarife göre işçi vasfında olan kimselere, ücret sistemleri ne olursa olsun, her yıl için birer aylık istihkakları tutarında ilave tediye yapılır. "
Maddesi uyarınca, genel ve katma bütçeli kurumlar, özel bütçeli idareler, sermayesinin yarısından fazlası devlete ait olan kurum ve kuruluşlar, kamu iktisadi teşekkülleri, belediye ve özel idareler "hizmet akdi" ile çalışan işçilerine ilave tediye ödemesi yapılıyor.