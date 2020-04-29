Konut kredileri Türkiye'de önemli bir yer tutuyor. Vatandaşların ev alabilmeleri için konut kredisine başvurması şart. Bu bağlamda kredi faiz oranları da oldukça merak ediliyor. Halkbank, İng, Akbank, Yapı Kredi, TEB, Vakıfbank konut kredisi faiz oranları düştü. 0.49-0.79-0.94 faiz oranlarıyla vatandaşları ev sahibi yapıyorlar. 180 ay vadeli yüzde 0.79 faiz oranıyla kredi veriyorlar. 2. el konut alımlarında ise bu 3 devlet bankası müşterilerine yine 180 ay vadeli yüzde 0.94 faiz oranıyla kredi imkanı sunuyorlar. Konut kredisi, satın alınacak evin teminat altına alınması koşuluyla bankalar tarafından verilen bir kredi türü. Kredinin vadesi genellikle sabit faiz oranlarıyla 5 ila 30 yıl arasında değişebiliyor.
KREDİ FAİZ ORANLARINDA YENİ İNDİRİM
Bu çerçevede konut kredisi faizini indiren bankanın, sunduğu bu fırsattan faydalanmak isteyenler, kredi tutarı üst limiti olmadan, 120 aya kadar tüm vadelerde aylık yüzde 0,89 faiz oranlı konut kredisi kullanabilecek. Aynı zamanda, kampanya kapsamında Yapı Kredi müşterilerine, farklı ödeme plan ve seçenekleri de oluşturulabilecek.
İş Bankası güncel 120 ay vadeli konut kredisi faiz oranı yüzde 0.96
Alternatif Bank güncel 120 ay vadeli konut kredisi faiz oranı yüzde 0.98
Akbank güncel 120 ay vadeli konut kredisi faiz oranı yüzde 0.99.
Yapı Kredi Bankası güncel 120 ay vadeli konut kredisi faiz oranı yüzde 0.89.
İNG Bank güncel 120 ay vadeli konut kredisi faiz oranı yüzde 0.93
TEB güncel 120 ay vadeli konut kredisi faiz oranı yüzde 0.94
Halkbank güncel 120 ay vadeli konut kredisi faiz oranı 0. 94
Vakıfbank güncel 120 ay vadeli konut kredisi faiz oranı 0. 94
Konut Kredisi Nedir?
Konut kredisi, satın alınacak evin teminat altına alınması koşuluyla bankalar tarafından verilen bir kredi türü. Kredinin vadesi genellikle sabit faiz oranlarıyla 5 ila 30 yıl arasında değişebiliyor. Konut kredisine başvurmak için satın almak istediğiniz konuta karar verdikten sonra kredi imkanları sunan bankaları araştırmanız gerekir. Sizin için en uygun faiz oranlarını sunan bankaları araştırmanız ve başvurmanız gerekecektir. Kredi başvurunuz onaylandıktan sonra artık devreye gayrimenkul değerlendirme uzmanları giriyor. Uzmanlar, satın almak istediğiniz evin değerini belirledikten sonra, evin değerinin dörtte birini peşinat ödemesi olarak vermeniz gerekir. Yasalar gereği, belirlenen ekspertiz değerinin %70-75'ine kadar konut kredisi verilebiliyor. Evin kalan %25'lik ücreti içinse peşinatınız olması gerekir. Sözleşmeniz süresince belirlenen faiz oranı ve vade üzerinden aylık olarak ödemelerinizi gerçekleştirebilirsiniz.
Kredi Alabilmek İçin Gereken Belgeler
Yaptığınız kredi başvurusu ön onay aldığında ikinci adım olarak gerekli belgelerle bankaya gitmeniz gerekir. Konut kredisi için banka tarafından nüfus cüzdanı, ikametgah ve gelir beyanı olmak üzere üç temel belge talep edilir. Düzenli bir geliriniz olması halinde başvurunuzun onaylanması ihtimali oldukça yüksektir. Daha önceki kredi borcu nedeniyle hakkında banka takip kararı olan kişiler ise kredi alamazlar.
Konut kredilerinde ipotek uygulaması söz konusu olduğu için kefil istenmez. Eğer başvuran kişi yeterli bir gelire sahip değilse o zaman kefil uygulaması devreye girebilir.
Hangi Evler Konut Kredisine Uygundur?
Ev kredisi alabilmek için satın almak istediğiniz konutun kat mülkiyet tapusu olması gerekir. İnşaat ya da projeden satın alınan konutlar içinse kat irtifakı tapusu olması şartı aranır.
Konut kredisiyle aldığınız eviniz, banka tarafından ipotekli olduğu için kredi ödemesi tamamlanmayan dairenizi ancak üzerindeki ipotekle satabilirsiniz.
Çoğu vergiden muaf olan konut kredisi avantajlı bir kredi türü. Alacağınız krediyi kısa vadede ödemek size daha az faiz ödemenizi sağlar. Kredinin ödeme günlerini kendinize ve gelir durumunuza göre belirlemelisiniz, bu aynı zamanda vadeyi de belirlemiş olacaktır. Eğer başka bir ev için yine bir konut kredisi çekmek isterseniz mümkündür, ancak bu durum banka taktirine göre değişiklik gösterir.
Hangi Durumlarda Konut Kredisi Kullanılamaz?
Konut kredisi çekebilmek için alınacak konutun niteliğinin mesken olarak geçmesi gerekmektedir. Arsa, dükkan, depo vb. niteliklere sahip tapulara konut kredisi verilmemektedir.
Alınacağınız konut kanun ve yönetmeliklere uygun yapılmadıysa konut kredisi çekemezsiniz. Kat mülkiyetine sahip olması bu sebeple önemlidir. Öte yandan konutun kat irtifakı var ise de Yapı Kullanma İzin Belgesi sahip olması gereklidir.
Akrabanızdan konut almak istiyorsanız, konut kredi çekemezsiniz. Bunun nedeni yapılan satışın finansman olarak görülmesidir. Bankalar çözüm olarak Bireysel Finansman Kredisi sunmaktadır.
Konutun değerlendirilmesi için gönderilen gayrimenkul değerlendirme uzmanı evin tamamlanıp tamamlanmadığına da bakacaktır. Raporda konutun tamamlanmış olarak gösterilmesi konut kredisi kullanımı için önemlidir. Alınacak konut en az %80 tamamlanmış olması gereklidir. Tamamlanma deyimi çatı, dış kaplama, kapı ve pencerelerinin takılmış olması olarak ifade edilebilir.