1-2-3 Mayıs marketler açık mı, kapalı mı sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından merak ediliyordu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı. Başkan Erdoğan, toplantıya, çalışmalarını sürdürdüğü İstanbul'daki Tarabya Huber Köşkü'nden katıldı ve toplantının ardından ulusa seslendi. Başkan Erdoğan 1-2-3 Mayıs tarihlerinde 31 ilde sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini açıkladı. Marketlerin açık ya da kapalı olup olmayacağına dair önemli bir açıklamada bulundu. Peki, marketler saat kaçta açılacak ve kapanacak?
MARKETLER SAAT KAÇTA AÇILIYOR?
Sokağa çıkma yasağı kararı öncesinde marketler, daha önce Corona virüsü önlemleri kapsamında belirlenen sabit saatlerde çalışıyor. Yeni tip koronavirüsü önleme tedbirleri çerçevesinde her gün milyonlarca insanın günlük ihtiyaçlarını giderdiği marketlerin çalışma saatlerinde de bir takım düzenlemelere gidilmişti.
Genelgeye göre, il ve ilçelerde tüm marketler 09.00-21.00 saatleri arasında hizmet verecek. Market içindeki en fazla müşteri sayısı, depolar ve idari bürolar hariç olmak üzere müşteriye doğrudan hizmet sunulan toplam alanın onda biri kadar olacak.
İçeride belirlenen sayıda müşteri bulunması için gerekli tedbirler alınacak. Market içinde belirlenen sayıda müşteri var ise içeriden müşteri çıkmadan başka müşteri içeriye alınmayacak.Marketler aynı zamanda içeriye girmek için bekleyen müşterilerin en az bir metre mesafe ile beklemeleri gerektiğini sürekli hatırlatacak, market girişinde görülecek şekilde bu hususu belirten afiş asılacak.
1-2-3 MAYIS MARKETLER AÇIK MI, KAPALI MI? MARKETLER SAAT KAÇTA AÇILACAK VE KAPANACAK?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan 1 Mayıs Cuma günü marketlerin saat 09.00-14.00 arası açık olacağını açıkladı.
SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI BU HAFTA SONU 3 GÜN OLACAK
Bu hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması 3 gün olacak. 31 ilimizde 1 Mayıs gece 00.00'dan başlayıp 3 mayıs gece 24'e kadar devam edecek sokağa çıkma sınırlandırmasına hassasiyetle riayet etmelerini istiyoruz.
Cuma günü marketler saat 09-14 arasında açık kalacak.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;
Ramazan ayının sonunda çifte bayram yapmayı umut ediyoruz. Toplam test sayısında 1 milyona gitmemize rağmen hasta ve ölüm sayımız günden güne azalıyor.
Türkiye toplam hasta sayısına göre ölüm oranı bakımından da Avrupa'daki en iyi ülke durumundadır.
Yurt dışında yerleşik olmayan 40 bine yakın vatandaşımızı ülkemize getirdik.
59 ayrı ülkeden 25 bin vatandaşımızı daha ülkemize getiriyoruz.
İsveç'te salgın hastalığa maruz kalmasına rağmen tedavi edilmeyen vatandaşımızı kızının çağrısın kulak vererek ülkemize getirdik.
Şu anda Ankara Şehir Hastanesi'nde tedavisi yapılıyor.
Avrupa ve ABD'de durumları pek çok ağır hastanın sigortası olmadığı veya hastanede kapasitesi yetmediği için kendi hallerine terk edildiği bilinen bir gerçektir.
Yıllarca ülkemizin sağlık sistemini ve altyapısını eleştirenler ortaya çıkan tablo karşısında umarım biraz mahcup olmuşlardır.
55 ülkeye sağlık malzemesi desteği verdik, son olarak ABD'ye maske, yüz koruyucu, siperlik, N95 maske, tulum ve dezenfektandan oluşan tıbbi yardım malzemelerini yarın gönderiyoruz.
Salgının kontrol altına alınmasında insanların kalabalık şekilde bulunduğu faaliyetlere ara verilmesinin büyük katkısı olmuştur.
Hafta sonları sokağa çıkma sınırlandırmasını bayram sonrasına kadar sürdürmeyi düşünüyoruz.
Adliyelerdeki dava, icra, şikayet, itiraz, bildirim süreleriyle ilgili ertelemenin 30 Nisan'da dolan tarihini 15 Haziran'a kadar uzatıyoruz.
Herhangi bir ön şart aramaksızın başvuran ve ihtiyaç sahibi tespit edilen herkese biner lira yardım yapacağımız üçüncü bir destek paketini devreye aldık.
Biz Bize Yeteriz Türkiyem kampanyasında 1 milyar 850 milyon lira toplanmıştır.
BİM, A101, ŞOK ÇALIŞMA SAATLERİ KAÇ?
BİM çalışma saatleri: 10:00 ile 20:00 arasında,
A101 çalışma saatleri: 10:00 ile 20:00 arasında,
ŞOK alışma saatleri: 10:00 ile 20:00 arasında hizmet verecek.