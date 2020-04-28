Devletten annelere yardım müjdesi! Tam 8000 TL'ye kadar ödeme alabilirsiniz!

Çalışan annelerin ve çocuklarının daha rahat yaşaması için devlet pek çok sosyal hak veriyor. Genç nüfus ve kadın işçi istihdamını destekleyen devlet politikasının getirisi olarak çalışan annelere 8 bin TL'yi aşan sosyal yardımlar yapılıyor. Asgari ücret ile çalışan annelere belirlenen şartlara uygun olması halinde süt parası, iş görmezlik ödeneği ile doğum yardımı destekleri verilir. Doğum yapan kadınlara 178 lira 'emzirme ödeneği (süt parası)' ödeniyor. Bu para çalışan, çalışmayan her anne için veriliyor. Anne sigortalı değilse para sigortalı babaya veriliyor. Başvuru SGK il müdürlüğüne, sosyal güvenlik merkezine yapılıyor. Bağkurlu anneler de süt parası alabiliyor. Bir kereliğine ödeniyor.
SÜT PARASI YARDIMI
Süt parası olarak bilinen emzirme ödeneği 4A ve 4B sigortalılık statüsüne sahip çalışan annelere verilen sosyal bir haktır. Kamu görevlisi olarak çalışan 4C sigortalılık koluna mensup annelere süt parası ödemesi bağlı olduğu devlet kurumu üzerinden yapılmaktadır. Bu kişilere emzirme ödeneği verilmez. 2020 yılında 202 TL olarak belirlenen emzirme ödeneğinden yararlanmak için vatandaşların resmi başvuru yapması şartı ortadan kaldırılmıştır. 24 ay boyunca ödenen süt parası anneler adına oluşturulan PTT hesaplarına yatırılır.
Doğum tarihinden itibaren 5 yıl içinde süt parası ödemesi yapılır. 15 Mayıs 2015 tarihinden sonra doğumun canlı ve sağ olarak gerçekleşmesi gerekir. Emzirme ödeneği T.C. vatandaşı ve çalışan annelere verilen bir destektir. Annenin çalışmaması ya da vefat etmesi durumunda babalara ödeme yapılmaktadır. 4A ve 4B sigortalılık kollarına mensup olan çalışan annelerin adına doğumdan önceki 1 yıl içinde en az 120 günlük prim ödemesi yapılmalıdır.
DOĞUM PARASI YARDIMI
Doğum parası yardımı çalışma durumuna bakılmaksızın tüm T.C vatandaşı kadınlara doğum halinde verilir. Tek seferlik ve geri ödemesiz olarak yapılan yardım kapsamında annenin sahip olduğu çocuk sayısına göre ödeme yapılmaktadır.
Doğum yardımı alacak anne ya da babanın T.C vatandaşı veya mavi kart sahibi olması gerekir.
Doğum, 15 Mayıs 2015 tarihinden sonra sağ olarak gerçekleşmelidir.
Çocuğun ilgili nüfus müdürlüklerinden Kimlik Paylaşım Sistemine kayıt ettirilmesinden sonra başvurular Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri ya da Sosyal Hizmetler Merkezleri üzerinden yapılmaktadır.
Annenin ilk bebeği için 300 TL, ikinci bebeği için 400 TL, üçüncü ve sonrasındaki bebeği için 600 TL doğum yardımı ödenir.
Annenin aynı anda birden fazla çocuk sahibi olması durumunda; ikiz bebeklerin ilki için 300 TL ve ikincisi için 400 TL olmak üzere toplam 700 TL; üçüz bebeklerin ilki için 300 TL, ikincisi için 400 TL ve üçüncüsü için 600 TL olmak üzere toplam 1300 TL yardım verilmektedir.
DOĞUM YARDIMI PARASI NEREYE YATAR?
Başvurunuzdan sonra size yapılacak yardım parası banka hesabınıza değil, PTT'ye adınıza yatırılacaktır.
Bu para direk annenin adı ve soyadı üzerine yatar. Ve sadece anne çekebilir.
SGK'DAN ALINAN DOĞUM PARASI
SGK'lı olarak bir yerde çalışan bir annenin SGK'lı olduğu için SGK'dan aldığı doğum parası vardır.
Bu para kesinlikle doğum yardımından farklıdır. Dolayısı ile doğum için işyerinizden izne ayrıldıktan sonra bu paranın da yatırılmasını da takip ediniz. Aynı şekilde doğum yapan bir SGK'lı annenin yada SGK'lı olarak çalışan bir babanın çalışmayan eşi için süt parası yardımı vardır.
ANALIK HALİNDE GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİ
Doğum öncesinde ve sonrasındaki istirahat sürelerinde sigortalı olması ve sigortalılık halinin işveren tarafından devam ettirilmesi gerekir.
İstirahat süresince kadın sigortalı iş yerinde çalışmamalıdır.
Doğum, yetkilendirilmiş sağlık kuruluşundan alınan rapor ile tescillenmelidir.
Doğumdan önceki 1 yıl içinde kadın sigortalıların adına en az 90 günlük sigorta priminin ödemesi şarttır.
İş göremezlik ödeneği kadın sigortalının doğum öncesinde çalışmasının sonucunda aldığı 3 aylık brüt maaşı üzerinden hesaplanır. Buna göre; 2020 yılında asgari ücret ile çalışan bir anne ilk doğumu için 7.324 TL iş göremezlik ödemesi alır.
TEK SEFERLİK EMZİRME ÖDENEĞİ
Doğum yapan kadınlara 178 lira 'emzirme ödeneği (süt parası)' ödeniyor. Bu para çalışan, çalışmayan her anne için veriliyor. Anne sigortalı değilse para sigortalı babaya veriliyor. Başvuru SGK il müdürlüğüne, sosyal güvenlik merkezine yapılıyor. Bağkurlu anneler de süt parası alabiliyor. Bir kereliğine ödeniyor.
YENİDOĞAN PARASI
Doğum yapan tüm annelere çocuk parası veriliyor. İlk çocukta 300, ikincide 400 ve üçüncüde 600 lira ödeniyor. Yeni doğan çocuk yardımı için başvuru Aile Bakanlığı İl Müdürlükleri'ne, ilçede ise kaymakamlıklara yapılıyor. TC kimlik numarasıyla 'aile.gov. tr'den de başvuru imkanı var.