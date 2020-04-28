HEM BABADAN HEM EŞTEN EMEKLİ MAAŞI ALINIR MI?

Soru: Babam 4/c'den emekli memurdu. Annem ev hanımı ve hiçbir geliri yok. Babamı yakın zamanda kaybettik. Annemin babası Bağ-Kur emeklisi idi. Onu 1997 yılında kaybettik. Annem hem eşinden hem de babasından aylık alabilir mi?

Cevap: Annenizin eşi (babanız) Emekli Sandığı, babası (dedeniz) Bağ-Kur emeklisi olduğundan, annenize babasından da aylık bağlanır. Diğer bir deyişle, anneniz hem eşinden hem babasından aylık alabilir.