İşe Devam Destek Kredisi'ni Ödeme Şartları Nasıldır?

Kredi; 6 aya kadar anapara ve faiz ödemesiz dönemli olmak üzere azami 36 ay vadeli olarak yıllık %7,50 faiz oranı ve %0,75 dosya masrafı ile taksitli olarak kullandırılacak ve aylık eşit taksitli olarak geri ödenecektir.

Buna ek olarak; kredi KGF kefaleti ile kullandırıldığından kredi kullandırım anında %0,75 peşinen KGF kefalet komisyonu olarak tahsil edilecektir.

İşe Devam Destek Kredisi'nin İşletmelerimize toplam maliyeti %9'dur.

KREDİNİN VADESİ KREDİNİN FAİZ ORANI (Yıllık) DOSYA MASRAFI KGF KEFALET KOMİSYONU

36 AY %7,50+BSMV Binde 7,5 + BSMV Binde 7,5

İşe Devam Destek Kredisi'ne Nereden Başvuru Yapılabilir?

İşletmelerimiz kredi başvurularını tüm Şubelerimizden şahsen yapabileceği gibi, yeni tip Koronavirüs salgını nedeniyle dışarı çıkmak istemeyen işletme sahiplerimiz sayfa başında yer alan "Kobi Hemen Başvur" butonu ile de hızlıca başvurularını iletebileceklerdir.

Bankamız gerekli gördüğü hallerde, limit ve kredi koşullarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.