Açıklamada görüşlerine yer verilen Baran, şunları kaydetti:

"Tüm dünyanın mücadele ettiği Kovid-19 salgınının ticari hayata etkilerini asgariye indirmek için çalışıyoruz. Bugüne kadar üyelerimizin tüm taleplerinin takipçisi olduk. Bugün de üyelerimizin finansman ihtiyacına katkı sağlayacak Nefes Kredisi'ne en fazla kaynak ayıran oda olmaktan gurur duyuyoruz. Üyelerimizin yanındayız. Üyelerimiz web sitemiz üzerinden başvurarak 'Nefes Kredisi başvurusu içindir' ibareli faaliyet belgelerini ücretsiz olarak temin edebilirler."

Baran, üretim, ticaret ve istihdamın devamı için çalışmayı sürdüreceklerini vurguladı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile KGF arasında imzalanan protokol çerçevesinde 3 milyon lira ve altında cirosu olan işletmeler 50 bin lira, 3 milyon lira ile 25 milyon lira arasında cirosu olanlar da azami 100 bin lira kredi kullanabilecek.