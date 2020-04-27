Yurt dışından gelen telefona ek süre

Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Alt Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili, yurt dışından yolcu beraberinde getirilen SIM kartlı cihazlar içinolan kayıtsız kullanım süresinin,uzatılacağını bildirdi. Karantina düzenlemelerinin ve seyahat kısıtlamalarının devam etmesi halinde ilave 30 günlük sürenin de uzatılmasının öngörüldüğünü aktaran Sırakaya, vatandaşların haberleşme hizmetlerinden kesintisiz yararlanmalarının sağlanmasının amaçlandığını belirtti.