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    • Ekonomi
    • 27.04.2020 Gazete
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    Yurt dışından gelen telefona ek süre

    Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Alt Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya, yurt dışından yolcu beraberinde getirilen SIM kartlı cihazlar için 120 gün olan kayıtsız kullanım süresinin, Mayıs itibarıyla 30 gün uzatılacağını bildirdi.

    Yurt dışından gelen telefona ek süre
    TBMM Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Alt Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya, yurt dışından yolcu beraberinde getirilen SIM kartlı cihazlar için 120 gün olan kayıtsız kullanım süresinin, Mayıs itibarıyla 30 gün uzatılacağını bildirdi. Karantina düzenlemelerinin ve seyahat kısıtlamalarının devam etmesi halinde ilave 30 günlük sürenin de uzatılmasının öngörüldüğünü aktaran Sırakaya, vatandaşların haberleşme hizmetlerinden kesintisiz yararlanmalarının sağlanmasının amaçlandığını belirtti.
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