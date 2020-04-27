COVİD-19 salgını nedeniyle dünyanın ikinci büyük ekonomisi Çin'in yaşadığı sorunlar, ticaret, yatırım ve üretim bağlantıları, dünyadaki dev tedarik zincirini etkiledi. Çin'e karşı oluşan arz ve talep yönlü olumsuzluklar sonucunda Türkiye üretim üssü olmaya aday ülkelerin başında geliyor. Çin'den elektrikli-elektriksiz makineler, otomotiv aksam-parçaları, tekstil hammaddeleri, kimyasal boya, plastik ürünler, yassı çelik-alüminyum saç gibi girdi ithalatı gerçekleştiren Türk firmalar, yerli girdi ürünlerine yöneldi. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Firmalarımız kapasite imkanları çerçevesinde yerli girdi ürünlerine yöneldi ve alternatif ithalat kaynaklarını tercih ediyor" diye konuştu. Türkiye Bilimler Akademisi'nin raporuna göre; Çin'e karşı ortaya çıkan olumsuzluklar sonucunda Türkiye üretim üssü olacak.
Hazal ATEŞ
Hazal ATEŞ