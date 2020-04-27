Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 27.04.2020 Gazete
    ABONE OL

    Virüse karşı yerli üretim devrede: Rota 'ye çevriliyor

    COVİD-19 salgını nedeniyle dünyanın ikinci büyük ekonomisi 'in yaşadığı sorunlar, ticaret, yatırım ve üretim bağlantıları, dünyadaki dev tedarik zincirini etkiledi. Çin'den elektrikli-elektriksiz makineler, otomotiv aksam-parçaları, tekstil hammaddeleri, kimyasal boya, plastik ürünler, yassı çelik-alüminyum saç gibi girdi ithalatı gerçekleştiren Türk firmalar, yerli girdi ürünlerine yöneldi.

    Virüse karşı yerli üretim devrede
    COVİD-19 salgını nedeniyle dünyanın ikinci büyük ekonomisi 'in yaşadığı sorunlar, ticaret, yatırım ve üretim bağlantıları, dünyadaki dev tedarik zincirini etkiledi. Çin'e karşı oluşan arz ve talep yönlü olumsuzluklar sonucunda üretim üssü olmaya aday ülkelerin başında geliyor. Çin'den elektrikli-elektriksiz makineler, otomotiv aksam-parçaları, tekstil hammaddeleri, kimyasal boya, plastik ürünler, yassı çelik-alüminyum saç gibi girdi ithalatı gerçekleştiren Türk firmalar, yerli girdi ürünlerine yöneldi. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Firmalarımız kapasite imkanları çerçevesinde yerli girdi ürünlerine yöneldi ve alternatif ithalat kaynaklarını tercih ediyor" diye konuştu. Türkiye Bilimler Akademisi'nin raporuna göre; Çin'e karşı ortaya çıkan olumsuzluklar sonucunda Türkiye üretim üssü olacak.


    Hazal ATEŞ
    Haberler Ekonomi Virüse karşı yerli üretim devrede: Rota Türkiye'ye çevriliyor
    Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri