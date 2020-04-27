ÖTV nedir?

Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) belirlenen mal veya ürünler üzerinden alınan harcama vergisini ifade eder. ÖTV, gelir elde etmekten ziyade sosyal fayda sağlamak amacıyla geliştirilmiştir. Bu nedenle çoğunlukla lüks, sağlığa ve çevreye zararlı ürünler üzerinden ÖTV alınır. Genel olarak ÖTV kürk, mücevher, araba, tütün mamülleri, alkol, fosil atık, benzin ve kömür gibi özel tüketime tabi olan ürünler üzerinden kesilir.

ÖTV indirimiyle otomobil nasıl alınır?

Kişilerin ilk adımda engel durumlarını ispat eden sağlık raporuna ihtiyacı vardır. Yetkilendirilmiş sağlık kuruluşlarından alınan sağlık raporunda engel durumu ve oranı (yüzde 40 ve üzeri) açık bir şekilde belirtilmelidir.

ÖTV indirimi genel olarak engelli bireylere tanınan özel bir haktır. Bu nedenle engelli vatandaşların satın aldıkları araçları kendi üzerine kayıt ettirmesi gerekir. Ancak yüzde 90 ve üzerinde engeli bulunan vatandaşların, vasi tayin edilmesi durumunda ikinci ve üçüncü dereceden akrabalarının üzerine araç satın almasına imkan verilir. Aynı zamanda engelli kişinin durumu trafiğe çıkmaya uygun değil ise bu kişilerin adına akrabaları araçları kullanabilir.

-ÖTV indiriminden yararlanarak alınan araçların sıfır kilometre ve en fazla 1.6 motor hacmine sahip olması gerekir.

ÖTV indiriminden faydalanarak alınan araç 5 yıl boyunca başka birine satılmaz ve aynı şekilde engelli bireyler bu süre içinde ÖTV'siz yeni bir araç alamaz.