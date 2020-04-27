Engelli vatandaşlara, toplumsal hayatta kendilerine yer bulabilmeleri için sosyal haklar verilmiştir. Bu haklar ile engelli vatandaşların dezavantajlı durumlarının giderilmesi ve insani düzeyde diğer bireylerle eşit şartlarda yaşaması amaçlanır. Özellikle trafiğe çıkmak isteyen engelli vatandaşlar için ÖTV'siz araç alma imkanı sunulmuştur. Engelli bireylere verilen maaş gibi maddi desteklerin yanında; engellilik halinin rapor ile tescil edilmesi durumunda ÖTV'siz sıfır araç alımına dair fırsatlar bulunuyor. Peki engelli raporu ile indirimli araç nasıl alınır? Kimler bu haktan yararlanabilir? ÖTV'siz araç alımına ilişkin belirlenen şartlar nelerdir? İndirimli araç almak için herhangi bir limit bulunuyor mu? İşte, engelli raporu ile indirimli araç alımına ilişkin öğrenebilmek istenen bütün detaylar…
ÖTV İndiriminden Yararlanmak İçin Belirlenen Şartlar Nelerdir?
Engelli vatandaşların ÖTV indiriminden yararlanabilmesi için ilgili yasa tarafından belirlenen şartlara uygunluk göstermesi gerekir. Şartlara uygun olmayanların ÖTV indiriminden yararlanması söz konusu olmaz.
• ÖTV indiriminden yararlanmak isteyen vatandaşın engel durumunun yüzde 40'ın üzerinde olması ve yetkilendirilen sağlık kurumları tarafından engel durumunun tespit edilerek raporlandırılması gerekir.
• ÖTV indirimi sadece engelli vatandaşa tanılan şahsi bir haktır ve bu nedenle bu indirim kapsamında alınan araçların ruhsatı engelli vatandaşın üzerine kayıt edilir. Yüzde 90 ve üzerinden engelli olan ve araç kullanması mümkün olmayan kişilerin 2. Ve 3. Dereceden akrabaları engelli vatandaşın üzerine kayıtlı olan taşıtı kullanabiliyorlar.
• Engelli bireyin üzerinde aldığı aracın doğal afet veya kaza sonucu perte çıkması halinde, ilk alım tarihinden 5 yıl geçmemiş olsa bile ÖTV'siz yeni bir araç sahibi olabilirler. Bunun dışındaki haller dışında ÖTV indirimsiz araç sahibi olan engelli bir vatandaş 5 yıl içerisinde yeniden araç almak istemesi halinde ÖTV indiriminden yararlanması mümkün değildir.
• Engelli vatandaşlar ÖTV indirimsiz yalnızca sıfır araç alabilirler, bu indirim ikinci el araç alımlarını kapsamaz.
• Yüzde 90'ın üzerinde engelli olan ve 18 yaşını doldurmamış kişiler için vasi kararı gerekir.
• Engelli raporunda yüzde 40 ve üzerinde ortopedik sorun tespit edilmesi halinde engelli vatandaşlar kendilerine özel oluşturulan aksamlar ile araçlarını yeniden tasarlayarak kullanırlar.
• Engelli vatandaşların trafiğe çıkması için H sınıfı ehliyet sahibi olması ve yetkilendirilen sağlık kuruluşundan "araç kullanmasına engel yoktur" onayı alması gerekir
• 1.6 motor gücünün üstünde araç alınmaz ve 303.200 TL oranında araç alımlarının gerçekleştirmesi gerekir.
Kimler ÖTV İndiriminden Yararlanabilir?
01.01.2020 tarihinden yayınlanan Resmi Gazete'de engelli vatandaşların ÖTV indiriminden yararlanma kapsamı belirlenmiştir. Buna göre; ÖTV'siz sıfır araç alabilecek kişilerde kategorize edilmiştir:
• Şehit yakınları ( şehidin annesi, babası, eşi ve çocukları)
• Gazi ve gazi yakınları (gazinin annesi, babası, eşi ve çocukları)
• Yetkilendirilmiş sağlık kuruluşlarından alınan rapor ile engel durumu kanıtlanmış olan kişiler
ÖTV indiriminden yararlanmaya hak kazanan grupta yer alan kişiler ellerindeki rapor ile istedikleri araç galerisinden taşıt alabilirler. ÖTV indirimi ile satın alınan araç 5 yıl boyunca satılamaz.
ÖTV nedir?
Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) belirlenen mal veya ürünler üzerinden alınan harcama vergisini ifade eder. ÖTV, gelir elde etmekten ziyade sosyal fayda sağlamak amacıyla geliştirilmiştir. Bu nedenle çoğunlukla lüks, sağlığa ve çevreye zararlı ürünler üzerinden ÖTV alınır. Genel olarak ÖTV kürk, mücevher, araba, tütün mamülleri, alkol, fosil atık, benzin ve kömür gibi özel tüketime tabi olan ürünler üzerinden kesilir.
ÖTV indirimiyle otomobil nasıl alınır?
Kişilerin ilk adımda engel durumlarını ispat eden sağlık raporuna ihtiyacı vardır. Yetkilendirilmiş sağlık kuruluşlarından alınan sağlık raporunda engel durumu ve oranı (yüzde 40 ve üzeri) açık bir şekilde belirtilmelidir.
ÖTV indirimi genel olarak engelli bireylere tanınan özel bir haktır. Bu nedenle engelli vatandaşların satın aldıkları araçları kendi üzerine kayıt ettirmesi gerekir. Ancak yüzde 90 ve üzerinde engeli bulunan vatandaşların, vasi tayin edilmesi durumunda ikinci ve üçüncü dereceden akrabalarının üzerine araç satın almasına imkan verilir. Aynı zamanda engelli kişinin durumu trafiğe çıkmaya uygun değil ise bu kişilerin adına akrabaları araçları kullanabilir.
-ÖTV indiriminden yararlanarak alınan araçların sıfır kilometre ve en fazla 1.6 motor hacmine sahip olması gerekir.
ÖTV indiriminden faydalanarak alınan araç 5 yıl boyunca başka birine satılmaz ve aynı şekilde engelli bireyler bu süre içinde ÖTV'siz yeni bir araç alamaz.
Kişilerin engel durumuna göre araçların özel aksam ile yeniden dizayn edilmesi gerekebilir.
-Kişinin engeli araç kullanmaya müsait değil ise aracı kullanacakların B sınıfı; engelli kişinin aracı kendisinin kullanma durumunda ise H sınıfı ehliyete sahip olması gerekir.
Sıfır kilometre ve en fazla 1.6 motor hacmine sahip olan araçların alımında geçerli olan ÖTV indiriminin miktarı vatandaşlar tarafında sıklıkla araştırılıyor. Normal şartlarda ÖTV fiyatının üzerine yüzde 18'lik KDV eklenir ve bu şekilde araçların satış fiyatı ortaya çıkar. Engelli raporu ile sıfır araç alımlarında yüzde 40'a yakın bir indirim söz konusu olur.