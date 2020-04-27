İŞKUR koronavirüs belasına rağmen personel alımlarına tam gaz devam ediyor. Bu anlamda KPSS şartsız ve sınavsız güvenlik ve temizlik görevlisi alımı yapılacak. İŞKUR üzerinden yayınlanan ilanlarda istenilen şartlar başvurulacak kadroya ve ilana göre değişiklik göstermekle birlikte en az öğrenim şartı, tecrübe şartı, kurum ile aynı ilde ikamet etme şartı, ilgili belge ve diğer alım şartlarını sağlamaları istenmektedir. Başvurular İŞKUR üzerinden online olarak yapılmakta olup https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx?mid=3048 adresinden ilgili ilanlara ulaşmak da mümkündür.
İŞKUR GÜVENLİK VE TEMİZLİK GÖREVLİSİ BAŞVURU ŞEKLİ
İŞKUR üzerinden yayımlanan personel alımlarına başvurular İŞKUR üzerinden yapılacak. Başvuru için aşağıdaki adımları izleyin.
https://esube.iskur.gov.tr/
Yukarıdaki linke tıklayın. Açılan sayfada İŞ ARAYAN kısmından kimlik numaranız ve işkur şifrenizle giriş yapın. İŞKUR şifreniz yoksa solda bulunan e devlet girişi kısmından giriş yapabilirsiniz. Giriş yaptıktan sonra karşınıza çıkan ekranda İŞ İLANLARI kısmına tıklayın. Son olarak karşınıza iş arama sayfası çıkacak. Bu sayfada MESLEK yazan kısma , başvuru yapmak istediğiniz mesleğin adını yazın ve ARA butonuna tıklayın. İlanlar aşağıda sıralanacaktır.
İŞKUR ALIM VE BAŞVURU ŞARTLARI
İlgili güvenlik görevlisi personel alımında adaylardan en az öğrenim şartını sağlama, ilgili kurumun çalıştığı ilde ikamet ediyor olma,
ilgili belge ve sertifikalar sahip olma, Gece ya da gündüz vardiyalı şekilde çalışabilecek durumda olmak,
en az lise mezunu ya da bazı ilanlara göre ilkokul mezunu olmak, İlgili yaş aralığında olmak, bazı ilanlara göre daha önce sektörde deneyim sahibi olmak, istenilen deneyimi bulundurma, belirtilen yaş aralığında olma gibi özel şartlar ve genel alım şartlarını sağlama şeklinde bir başvuru şartı sunulabilmektedir. Bu noktada farklı kurumlarda istihdam edilecek olan adayların bu meslek grubuna ilişkin farklı başvuru şartları da olabilmektedir.
GÜVENLİK GÖREVLİSİ SERTİFİKA ÜCRETİ NE KADAR?
Özel güvenlik görevlisi olabilmek için adayların sertifika alması gerekmektedir. Buna göre güvenlik görevlisi kimlik kartı harcı en az 520 TL, silahlı sınav ücreti 75 TL ve silahsız sınav ücreti 45 TL olarak bilinmektedir. Adaylar ilgili bölümlere ödemelerini yaparak ve sınavlardan başarılı olarak güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olabilir.
ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ NASIL OLUNUR?
Özel güvenlik görevlisi olmak için ilinizde bulunan sertifika vermeye yetkili olan kurumlardan silahlı veya silahsız olmak üzere eğitim almanız gerekmektedir. Bunun akabinde her sene Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenmekte olan ÖGG sınavına katılıp başarılı olmalısınız. Bu sınav her sene 6 kez yapılmaktadır ve başarılı sayılmak için de en az 60 puan almanız gerekmektedir. Şayet ilk girişinizde sınavı kazanamadıysanız da birbirini takip eden 4 sınava, sınav harcı ödenerek katılınabilir. Öncelikle silahlı ve silahsız olmak üzere iki çeşit özel güvenlikçi bulunmaktadır. Bu ikisi için de aranan şartlar ve adaylardan istenilen belgeler farklıdır.
Silahlı temel eğitim süresi 120 saattir. 15 gün temel dersler+ 3 gün silah dersi ( 2 gün teorik eğitim ve 1 gün poligonda 25 mermi atış eğitimi) olmak üzere toplam 18 iş günüdür. Silahsız temel eğitim alanlar 100 saattir. (15 gün) Eğitimlere katılmak mecburidir. Mazeretsiz %10 D/S (100 saatin 10 saati), mazeretli %30 D/S (100 saatin 10 saati) devamsızlık hakkınız mevcuttur.
GÜVENLİK GÖREVLİSİ SERTİFİKA ŞARTLARI NELERDİR?
Son zamanların en popüler mesleklerinden birisi haline gelen özel güvenlik görevlisi olabilmek için bazı şartlar aranmaktadır. Özel güvenlik görevlisi olabilmek için aranan şartlar şu şekildedir;
- Silahsız özel güvenlik için en az ortaokul mezunu olmak ve 18 yaşını doldurmuş olmak,
- Silahlı özel güvenlik için lise mezunu olmak ve 21 yaşını doldurmuş olmak,
- Sicili almaya uygun olmak,
- Kamu haklarından mahrum olmamak
- Mesleğini yapmaya engel sağlık sorunu olmamak gibi genel şartlar aranmaktadır.
Bu şartlara sahip olan adaylar silahsız kurslar için için 100 saat, silahlı kurslar için 120 saat boyunca ders görmekte ve eğitimin sonunda sınavlara tabii tutulmaktadır.
ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ KAÇ TL MAAŞ ALIR?
Son zamanlarda en çok merak edilenler arasında özel güvenlik görevlilerinin aldıkları maaş 2018 yılında kaç tl oldu sorunun yanıtıdır. Özel güvenlik görevlilerinin almış oldukları maaş silahlı ve silahsız olmak üzere değişkenlik gösterir. Silahsız güvenlik görevlileri genel itibariyle asgari ücret ile 2 bin TL arasında maaş alabiliyorken, silahlı özel güvenlik görevlileri ise 1800 TL ile 2500 TL arasında değişen miktarlarda maaş alabilirler.
İŞKUR'A NASIL KAYIT OLUNUR?
İŞKUR kayıt işlemini kolayca yapabilmeniz için kurumun sunduğu 2 farklı kayıt seçeneği bulunuyor. Milyonlarca işçi ve işverenin kullandığı İŞKUR istihdam sistemine kayıt olmak için Türkiye genelindeki İŞKUR il ve ilçe bürolarına bireysel başvuruda bulunabilirsiniz. İŞKUR bürolarına gitme vaktiniz bulunmuyor ya da daha kolay bir şekilde İŞKUR kaydınızı yaptırmak istiyorsanız İŞKUR "İnternet Şubesi" size yardımcı oluyor. İŞKUR online şubesini kullanarak da İŞKUR kayıt işlemlerinizi dakikalar içerisinde tamamlayabilirsiniz. Kayıt işlemleri için;
• İŞKUR resmi web adresi "iskur.gov.tr" adresini tarayıcınızda açın.
• İŞKUR web sitesinin üst menüsünün en sağında bulunan "İnternet Şubesi" seçeneğine tıklayın.
• Açılan İŞKUR E-Şube sayfasında "İş Arayan" ve "İşveren" şeklinde iki bölüm bulunmaktadır. İŞKUR kayıt işlemi için hangi pozisyonuna uygunsanız o bölümden işleminizi yapabilirsiniz.