İŞKUR ALIM VE BAŞVURU ŞARTLARI

İlgili güvenlik görevlisi personel alımında adaylardan en az öğrenim şartını sağlama, ilgili kurumun çalıştığı ilde ikamet ediyor olma,

ilgili belge ve sertifikalar sahip olma, Gece ya da gündüz vardiyalı şekilde çalışabilecek durumda olmak,

en az lise mezunu ya da bazı ilanlara göre ilkokul mezunu olmak, İlgili yaş aralığında olmak, bazı ilanlara göre daha önce sektörde deneyim sahibi olmak, istenilen deneyimi bulundurma, belirtilen yaş aralığında olma gibi özel şartlar ve genel alım şartlarını sağlama şeklinde bir başvuru şartı sunulabilmektedir. Bu noktada farklı kurumlarda istihdam edilecek olan adayların bu meslek grubuna ilişkin farklı başvuru şartları da olabilmektedir.

GÜVENLİK GÖREVLİSİ SERTİFİKA ÜCRETİ NE KADAR?

Özel güvenlik görevlisi olabilmek için adayların sertifika alması gerekmektedir. Buna göre güvenlik görevlisi kimlik kartı harcı en az 520 TL, silahlı sınav ücreti 75 TL ve silahsız sınav ücreti 45 TL olarak bilinmektedir. Adaylar ilgili bölümlere ödemelerini yaparak ve sınavlardan başarılı olarak güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olabilir.