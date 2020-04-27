İhracatta temassız hamle

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Covid-19 salgınına karşı başlatılan 'temassız ticaret' formülünü başarıyla sürdürdüklerini belirtti. Bu uygulamanın devreye girdiği Mart'tan bu yana gümrüklerden geçiş yapan ticari araç ve vagon sayılarının arttığını söyleyen Pekcan, şöyle konuştu: "Irak'a açılan Habur Gümrük Kapısı'ndan günlük çıkış yapan ticari araç sayısı 24 Nisan'da bin 449 oldu. Bu sayı ile pandemi öncesi dönemdeki günlük rakamlara oldukça yaklaştık. İran'a açılan Kapıköy Gümrük Kapısı'nda da vagonlarla insan teması olmadan ticareti gerçekleştiriyoruz. Mart'ta Kapıköy'den 781 vagon çıkış yaparken, bu sayı 24 Nisan itibarıyla 2 katına çıkarak bin 633 vagona ulaştı."