İhracatta temassız hamle

Covid-19 salgınınakarşı başlatılanformülünü başarıylasürdürdüklerini belirtti.Bu uygulamanındevreye girdiğiMart'tan bu yanagümrüklerden geçiş yapan ticariaraç ve vagon sayılarının arttığınısöyleyen Pekcan, şöyle konuştu: "Irak'aaçılan'ndangünlük çıkış yapan ticari araç sayısı24 Nisan'da bin 449 oldu. Bu sayı ilepandemi öncesi dönemdeki günlükrakamlara oldukça yaklaştık. İran'aaçılan'nda davagonlarla insan teması olmadan ticaretigerçekleştiriyoruz. Mart'ta Kapıköy'den781 vagon çıkış yaparken, bu sayı 24Nisan itibarıyla 2 katına çıkarak bin 633vagona ulaştı."