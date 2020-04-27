Haberleşmeye 10.2 milyar TL

Türk Telekomve mobil operatörler tarafından geçenyıl elektronik haberleşme sektörüneyapılan yatırımlarınulaştığını belirterek, "Bu yatırımivmesi, ülkemizin dijital dönüşümügerçekleştirme, fiber altyapıları çok dahahızlı ülkenin her noktasına götürme, 5Gve ötesi teknolojilere geçme hamlesininbaşarılı olması için gerekli" dedi.Geçen yılın sonu itibarıyla mobil abonesayısının 80.8 milyona yükseldiğiniaktaran Karaismailoğlu, mobil aboneyaygınlığının (penetrasyon) ise yüzde97'nin üzerinde gerçekleştiğini bildirdi.