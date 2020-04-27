Haberleşmeye 10.2 milyar TL

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türk Telekom ve mobil operatörler tarafından geçen yıl elektronik haberleşme sektörüne yapılan yatırımların 10.2 milyar liraya ulaştığını belirterek, "Bu yatırım ivmesi, ülkemizin dijital dönüşümü gerçekleştirme, fiber altyapıları çok daha hızlı ülkenin her noktasına götürme, 5G ve ötesi teknolojilere geçme hamlesinin başarılı olması için gerekli" dedi. Geçen yılın sonu itibarıyla mobil abone sayısının 80.8 milyona yükseldiğini aktaran Karaismailoğlu, mobil abone yaygınlığının (penetrasyon) ise yüzde 97'nin üzerinde gerçekleştiğini bildirdi.