65 yaş üstü 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Düğün salonları, berber, kuaför, AVM ve kafeler açıldı mı? Başkan Erdoğan liderliğinde bugün kabine beşinci kez dijital olarak toplanacak. Video konferans yöntemiyle yapılacak olan kabine toplantısında koronavirüse karşı alınacak yeni tedbirler ve üç aşamalı "normalleşme adımları" masaya yatırılacak. Ayrıca 1 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı olup olmaması konusu da gündeme gelecek. Hürriyet'in haberine göre kabinede normalleşme döneminde kademe kademe hayata geçirilecek 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar için uygulanan sokağa çıkma yasağının esnetilmesinin yanı sıra 16 bakanlığın hazırladığı normalleşme eylem planları tüm yönleriyle değerlendirilecek. Toplantıda uzaktan eğitim kararı da tekrar değerlendirilecek. Okulların açılmasının bir süre daha ertelenebileceği beklentisi hakim. Ayrıca okulların açılışının ertelenmesi halinde mezuniyetlerin nasıl olacağı ve sınav takvimi de ele alınacak konular olacak.