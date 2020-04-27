Emekli Kredisi Alabilmek İçin Sağlanması Gereken Şartlar Nelerdir?

Emekli kredisi alabilmek için sağlanması gereken şartlar şunlardır:

Kişinin kredi sicilinin temiz olması gereklidir. Hakkında herhangi bir yasal veya idari takibin bulunmaması gereklidir.

Emeklilerin emeklilik kredisi alabilmeleri için; yaşlarının 75 veya 80'in üzerinde olmaması gereklidir. Bu yaş limitinin üst sınırı, bankadan bankaya göre değişiklik göstermektedir.

Kişi emekli olduktan sonra hala çalışmaya devam ediyor ise; çalıştığı işten edindiği geliri belgeleyebilmelidir.

Emeklilere vade sınırı konmuştur. İhtiyaç kredisi aldıklarında 36 aya varan vade, taşıt kredisi aldıklarında 48 aya varan vade seçeneklerini kullanabilmektedirler. Kişinin gelir durumuna ve bankanın inisiyatifine göre bu vadede değişiklik olabilmektedir.

Kişinin emeklilik kredisi alabilmesi için; talep ettiği kredi miktarına göre aylık ödemesi gereken taksit miktarının, aylık gelirinin yarısından az olması gereklidir.

Kişi eğer emeklilik kredisi alabilmek için herhangi bir gayrimenkulünü ipotek ettirecek ise ve kişi evli ise; eşinin yazılı iznini alması gereklidir.