15, 20 ve 25.000 TL’ye kadar devletten ihtiyaç sahibi ailelere maddi yardım! Nasıl alınır, detaylar neler?

Geçinme güçlüğü yaşayan vatandaşlara Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından kömür, barınma ve yiyecek yardımları yapılıyor. Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını devletleri ekonomik anlamda tedbirler almaya yöneltti. Ülkeler ekonomik paketler açıklamaya ve vatandaşların kendilerini refah içinde hissetmesini sağlamak için önlemler almaya devam ediyor. Birçok ülke salgınla mücadele anlamında bir bütçe oluşturdu ve buraya para aktarımlarının nasıl yapılacağını kamuoyuna deklare etti.
Devletten sosyal yardım
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıflarınca;
3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu
veya 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanunu kapsamında, halihazırda düzenli merkezi sosyal yardım (Yaşlı Aylığı, Engelli Aylığı, Engelli Yakını Aylığı, Silikozis Aylığı, Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Düzenli Nakit Yardım, Muhtaç Asker Ailelerine Yönelik Düzenli Nakit Yardım, Öksüz Yetim Yardımı, Muhtaç Asker Çocuğu Yardımı, Şartlı Eğitim Yardımı, Şartlı Sağlık Yardımı, Çoklu Doğum Yardımı, Psiko-Sosyal ve Mali Kayıp Yaşayan Tüberküloz ve SSPE Hastalarına Yönelik Düzenli Nakdi Yardım Programı) alan hanelere herhangi bir başvuruya gerek olmaksızın Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı kapsamında 1.000 TL ödeme yapılacak.
Sosyal yardım ödenecek tarihler
Doğum yılının son rakamı 0 ve 5 olanlar 1 Nisan'da,
1 ve 6 olanlar 2'sinde
2 ve 7 olanlar 3'ünde
3 ve 8 olanlar 4'ü
4 ve 9 olanlar 5'inde
PTT Kartı olan vatandaşlarımız 1.000 TL'lik desteği tüm kamu bankalarının ATM'lerinden komisyonsuz olarak çekebiliyor.
YENİ EVLENECEKLERE ÇEYİZ PARASI
Yeni evleneceklere çeyiz parası olarak 15 bin TL ödeme (belirli durumlarda)
GIDA VE TEMİZLİK YARDIMI
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından sağlanan ve dar gelirli ailelere verilen bu destekte ailelerin başta gıda olmak üzere temel ihtiyaçlarını karşılamaları sağlanıyor. Bu destekten yararlanmak isteyenlerin ise resmi ikametgahın bulunduğu il veya ilçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına bir dilekçe ile T.C. Kimlik Numarası içeren bir nüfus cüzdanları ile başvurulması gerekmektedir. Bu yardım, hane içinde kişi başına düşen geliri 701,32 düşük olanlara yapılmaktadır.
ELEKTRİK DESTEĞİ
Aynı şekilde bu destek de Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından sağlanmaktadır. Hak sahibi, T.C. kimlik numarası ve elektrik faturası ile PTT şubesine giderek başvuru yapabilmektedir. Yardım alamayanlar yine resmi ikametgahın olduğu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına dilekçe ile başvurabilir.
1-2 kişilik hanelere aylık 75 kWh, 3 kişilik hanelere aylık 100 kWh, 4 kişilik hanelere aylık 125 kWh, 5 ve daha fazla kişilik hanelere aylık 150 kWh karşılığı ödeme yapılmaktadır.
EV TAMİR DESTEĞİ
Özellikle evde oturamayacak kadar hasar var ve tadilat, tamirat gerekli ise Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla ihtiyaca göre 15, 20 ve 25.000 TL'ye kadar destek verilmektedir. Bireyler aynı şekilde T.C. kimlik numarası ve dilekçe ile vakıflara başvuru yapmalıdır.
İlgili yardımlara başvurudan sonra dönüş yapılmadığı durumda konuyla ilgili olarak ikamet ettiğiniz Valiliğe/Kaymakamlığa şikâyet etmek mümkündür.
KİRA YARDIMI
Maddi anlamda sıkıntı yaşayan ailelerin kira paralarının karşılanması amacı ile pek çok kurum ve kuruluş tarafından kira yardımı verilmektedir.
- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına Bağlı Müdürlükler
- Kaymakamlıklar bünyesinde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları
Belediyeler
- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Büyükşehirlerde kiracılara 960 TL' ye varan kira yardımları yapılmaktadır.)
- Sivil Toplum Kuruluşları
- Özel Vakıflar ve dernekler
FAKİRLİK MAAŞI KİMLERE VERİLİR?
Barınma için duruma göre aylık 317 TL,
Çocuk için sağlık yardımı her çocuk için ayrı ayrı 30 TL,
Eşi vefat etmiş kadınlar için aylık eğer dul maaşı alıyorsa bu para verilmez 250 TL,
Engelli raporu olan vatandaşlara 2022 aylık yardımı ve engelli raporunda ağır engelli görünüyor ise aylık 1.305 TL bakım maaşı,
Evde 65 yaş üstü olanlara aylık 601 TL,
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından yaşlı ve engellilere özel olarak bazı beldelerde temizlik ve haftalık yemek yardımı,
KIZILAY EYLEM PLANI HAZIRLADI
Kızılay afet ve salgın hastalıklar dönemi için temin ettiği gıda destek paketlerini 150 bin aileye ulaştıracak. Ayrıca hijyen malzemelerinin bulunduğu 100 bin koliyi de yine ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştıracak. Geçim sıkıntısı yaşayan dar gelirli ailelere de 400 TL maddi yardımda bulunacak.