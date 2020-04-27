E-Devlet 1000 TL sosyal yardım başvuruları vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Koronavirüs nedeniyle devlet kurumları tarafından milyonlarca kişiye yardım yapılıyor. Tespit edilen kişilere 1. ve 2. faz ödemeleri yapılmıştı. 3. faz ödemeleri için ise başvurular E-Devlet üzerinden yapılıyor. TC Kimlik NO'nun son hanesine göre farklı günlerde başvuru yapılabiliyor. Peki; 1000 TL başvurusu nasıl yapılır? Haberimizden E-Devlet 1000 TL sosyal yardım başvuru ekranına ulaşabilir ve adım adım başvuruyu nasıl yapabileceğinizi öğrenebilirsiniz. Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele çerçevesinde yürütülen Sosyal Destek Programı'nın 3. fazında 1000'er lira maddi destek verilecek. Faz 3 kapsamındaki ödemeler, kişi bazlı değil, hane bazlı yapılacak.
PANDEMİ 1000 TL YARDIM SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?
Pandemi sosyal destek başvuru sonucu ve güncel durumu e Devlet kapısı üzerinden öğrenilebiliyor. Aşağıdaki linke tıklayın.
https://www.turkiye.gov.tr/acshb-pandemi-sosyal-destek-on-basvurusu
Açılan sayfada KİMLİĞİMİ ŞİMDİ DOĞRULA yazan kısma tıklayın ve kimlik numaranız , e devlet şifrenizle giriş yapın. Giriş yaptıktan sonra karşınıza çıkan ekranda başvuru durumunuzu öğrenebilirsiniz.
KİMLER NE ZAMAN BAŞVURU YAPABİLİR?
e-Devlet'te yer alan bilgilere göre vatandaşların başvurularını gerçekleştirebilecekleri günler şöyle:
0 olan vatandaşlarımızın Pazartesi,
2 olan vatandaşlarımızın Salı,
4 olan vatandaşlarımızın Çarşamba,
6 olan vatandaşlarımızın Perşembe,
8 olan vatandaşlarımızın Cuma
Cumartesi ve Pazar günleri herhangi bir sınırlama olmaksızın tüm vatandaşlar söz konusu hizmeti kullanarak başvurularını iletebilecektir.
Başvurularda herhangi bir gelir kıstası şartı bulunmuyor. Ancak e-Devlet üzerinden açılan Pandemi Sosyal Destek Ön Başvurusu bölümünde, başvurucunun iş ve sosyal durumu, aylık geliri, çocuk sayısı, kirada oturup oturmadığı, en son gelen su, gaz ve elektrik faturası bedelleri ile banka ve birikim bilgilerine ilişkin kapsamlı sorular yöneltiliyor.
SOSYAL DESTEK BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 kapsamında 1-5 Nisan'da 2 milyon 111 bin haneye ödeme yapıldı. Faz 2 kapsamında 19 Nisan itibarıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca ihtiyaç sahibi 2 milyon 300 bin haneye 1000'er lira nakdi yardımın ödemeleri ise 19 Nisan'da başladı. Böylece ilk iki fazdaki yardımlardan 4,4 milyon hane yararlandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Pandemi Sosyal Destek Programı 3. faz başvurularının e-Devlet kapısı üzerinden dün itibarıyla alınmaya başlandığını açıkladı. Gözler şimdi 3. faz sonuçlarının açıklanacağı tarihte.
1000 TL YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Bakan Selçuk, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, Sosyal Destek Programına T.C. kimlik numarasının son hanesi "0" olanların pazartesi, "2" olanların salı, "4" olanların çarşamba, "6" olanların perşembe ve "8" olanların cuma günü başvuru yapabileceğini belirtti.
Cumartesi ve pazar günleri ise sınırlama olmaksızın herkesin başvurabileceğini kaydeden Selçuk, paylaşımında "#BirlikteBaşaracağız" etiketini kullandı. e-Devlet üzerinden TC kimlik numarası ve şifresi ile sisteme giriş yapan kişi Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na ait işlemleri seçebilir buradan da "Pandemi Sosyal Destek Ön Başvurusu" seçeneğini işaretleyebilirler. Karşılarına çıkan formu dolduran kişilerin başvurusu tamamlanmış olacak. Ödemelerin ne zaman gerçekleştirileceği ise önümüzdeki günlerde değerlendirmenin tamamlanmasıyla birlikte açıklanacak.
KİMLER 1000 TL YARDIM PARASI ALABİLECEK?
Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 liralık nakdi destekten faydalanmamış olanlar alabilecek.
5510 sayılı kanunun 4/A maddesi kapsamındaki kamu işçileri yararlanamayacak.
5510 sayılı kanunun 4/C maddesi kapsamındaki memurlar faydalanamayacak.
Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan gelir veya aylık alanlar yani emekliler faydalanamayacak.
İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar yararlanamayacak.
İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneği'nden faydalananlar yararlanamayacak. Ödemenin zamanı ve şekli değerlendirmeler sonrasında açıklanacak.
BAŞVURULARDA GELİR KISTASI ŞARTI YOK
Başvurularda herhangi bir gelir kıstası şartı bulunmuyor. Ancak e-Devlet üzerinden açılan Pandemi Sosyal Destek Ön Başvurusu bölümünde, başvurucunun iş ve sosyal durumu, aylık geliri, çocuk sayısı, kirada oturup oturmadığı, en son gelen su, gaz ve elektrik faturası bedelleri ile banka ve birikim bilgilerine ilişkin kapsamlı sorular yöneltiliyor.
Bakanlık, ön başvurulara ilişkin incelemeler sonucunda, desteğe ihtiyacı olduğu belirlenen hanelere ödemeleri yapacak.
E-DEVLET'TEN MÜRACAAT EDEMEYECEKLER NE YAPACAK?
Bizim sahada 1003 tane sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfımız var. Dolayısıyla sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarımız her daim periyodik olarak ailelerimize destek olmaya devam edecekler. E-Devlet üzerinden açtığımız bu hane bazlı sisteme ailede bir kişinin e-Devlet şifresi varsa başvurabiliyorlar. Herhangi bir koşulda başvuramayanlar sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları aracılığı ile bu sistemden yararlanabilecekler.
Faz 3'teki başvurularımız pazartesi itibarıyla açıldı. Şu anda talep bazlı aldığımız için bir rakam öngöremiyoruz. Ancak şu an itibarıyla sisteme 800 bini aşkın başvuru aldık. Sistemdeki yoğunluğu düzenlemek adına başvuruları 5'e ayırdık. TC Kimlik Numarasının son hanesine göre vatandaşlarımız başvurularını yapacak. Cumartesi-Pazar günleri ise sınırlama olmadan herkes başvurabilecek.