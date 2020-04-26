ZAM ORANINA ENFLASYON ETKİSİ

2018 yılından bu yana YHK ile imzalanan TİS 'e bağlı olarak yılda yüzde 8 oranında maaş zammı alan işçiler, yüksek enflasyon karşısında oldukça kayıp yaşadı. Bu sorunun çözülmesi için çeşitli mecralarda seslerini duyurmaya çalışsalar da çözüm için Toplu Sözleşme görüşmeleri işaret edildi.

Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamada ise 2020 yılı TÜFE tahmini 9,98 olarak açıklandı. 2021 yıl sonu enflasyonu beklentisi ise 9,51 olarak açıklandı. 2022 TÜFE beklentisi ise 8,52 olarak açıklandı.

BEKLENEN ENFLASYONA GÖRE ZAM

Yeni Ekonomi Planında , eski enflasyona göre değil , yeni yılda beklenen enflasyona göre TİS görüşmelerinde zammın masaya yatırılacağına karar verilmişti. Buna göre bakacak olursak Belediye işçileri ile 4/D'li işçilere maaş zamları , 2021 için beklenen 9,51 'lik enflasyona göre hesaplanacak. 2023 maaş zammı için ise beklenen 8.52 'lik TÜFE 'ye göre bir hesaplama yapılacak.