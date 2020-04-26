65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı bitti mi? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlar sokağa çıkma yasağı kapsamında dışarı çıkamıyor. Koronavirüs tedbirleri nedeniyle ilk olarak 65 yaş üstü kişilerin sokağa çıkmasına sınırlama getirilmişti. Bu süreci evlerinde geçiren vatandaşlara müjdeli haber kapıda. 65 yaş üstüne hafta sonu sokağa çıkma izni geliyor. Peki; 65 yaş üstü sokağa çıkma izni başladı mı? 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı bitti mi? Söz konusu haberde, İçişleri Bakanlığı'nın yeni bir genelge hazırladığı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunduğu bildirildi. Söz konusu genelgede 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma yasağında bazı esnetilmeler yapılmasının planlandığına yer verildi.
21 MART 'TA BAŞLAMIŞTI
Türkiye'de ilk korona vakası 10 Mart 2020 günü görüldü ve ilk vakanın 11 gün sonrasında 65 yaş üstü vatandaşlara sokağa çıkma yasağı getirildi. 44 gündür uygulanan sokağa çıkma yasağı için İçişleri Bakanlığı bir çalışma yapıyor. Türkiye Gazetesi 'nden Yücel Kayaoğlu 'nun kaleme aldığı yazısında , sokağa çıkma yasağının bazı günler için kaldırılmasının planlandığı bildirildi. Yapılan düzenlemede 65 yaş üstü vatandaşların bazı günlerin belirli saatlerinde dışarı çıkmalarına izin verileceği bildirildi.
NORMALLEŞME NE ZAMAN?
Normalleşmenin ne zaman başlayacağı sorusuna Sağlık Bakanı "Biraz daha sabır" demişti. Yapılan son açıklamalarda ise Mayıs ayından itibaren kısıtlamaların aşama aşama esnetilmesinin planlandığı bildirildi.
BUGÜN BAŞLAYACAK
Söz konusu haberde, İçişleri Bakanlığı'nın yeni bir genelge hazırladığı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunduğu bildirildi. Söz konusu genelgede 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma yasağında bazı esnetilmeler yapılmasının planlandığına yer verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan 'ın onaylaması sonrası ise ek genelge yayımlanacak ve yarından başlayarak sokağa çıkma yasağının uygulandığı günlerde 65 yaş üstü vatandaşlar günlük 3 saat dışarı çıkabilecek.
65 YAŞ VE ÜSTÜ İÇİN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?
İçişleri Bakanlığı'nın üzerinde çalıştığı yeni uygulamaya göre sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı günlerde 65 yaş ve üstü vatandaşların günde üç saat dışarı çıkmalarına izin verilmesi planlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan bu çalışmaya onay verirse yarından itibaren başlamak üzere (26 Nisan Pazar) sokağa çıkma yasağı bulunan 65 yaş üstü vatandaşlar günde belirli saatlerde dışarı çıkabilecek.
SOKAĞA ÇIKANLAR UYARILACAK!
Sokağa çıkmalarına izin verilecek 65 yaş üstü vatandaşlar için bazı tedbirler alınacak. Dışarıya çıkan 65 yaş ve üstü vatandaşlardan sosyal mesafe kuralına dikkat etmeleri, iki kişiden fazla yan yana gelmemeleri istenecek. Bunun dışında sokağa çıkan vatandaşların eldiven, maske kullanmaları gerekecek.
65 YAŞ ÜSTÜ İÇİN İFTAR SONRASI KARARI
Ramazan ayı boyunca iftarlardan sonra oluşacak yoğunluğu önlemek için İçişleri Bakanlığının çalışmaları sürüyor. İftar sonrası şehirlerde oluşabilecek kalabalıkların önüne geçilmesi için valiliklere talimatlar verildi. Yoğunluğun fazla yaşanacağı cadde, meydan ve diğer bölgeler Ramazan ay boyunca yaya ve araç giriş çıkışına kapatılacak. 65 yaş üstü için, iftardan yarım saat veya bir saat sonra" hava alma " istisnası uygulanabilir.
4 GÜNLÜK SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamaya göre bu hafta 4 gün sokağa çıkma kısıtlama ilan edilmişti. Yapılan açıklamaya göre 30 büyük şehir ve Zonguldak'ta sokağa çıkma kısıtlaması 22 Nisan Çarşamba saat 24.00 itibariyle başlayacak. 26 Nisan Pazar saat 24.00 itibariyle sona erecek.
HANGİ İLLERDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI UYGULANIYOR?
Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van, Zonguldak'ta 4 gün boyunca sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.