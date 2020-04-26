Şehirlerarası seyahat yasağı ne zaman kalkacak? Oteller ne zaman açılacak? Soruları artık merakla araştırılmaya başlandı. Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınını önlemek amacı ile katı önlemler alan Türkiye'de ilk umut belirtileri, Bilim Kurulu toplantısı ardından geldi. Buna göre turizm faaliyetlerinin başlaması, AVM'lerin açılması ve şehirlerarası seyahatler için ilk tarihler verilmeye başlandı. Birçok kişi tarafından bu karantina sürecinin ne zaman biteceği merak edilirken, ilk adımlara ilişkin yol haritası da paylaşıldı. İşte karantina sürecine ilişkin normalleşme tarihleri. Bilindiği gibi 30 Büyükşehir ve Zonguldak'a giriş çıkışların 15 gün süre ile yasaklanmasının ardından geçe süre zarfında 10-12 Nisan tarihleri arasında iki gün süre ile sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.
OTELLER NE ZAMAN AÇILACAK?
Yapılan açıklamada otellerin Mayıs ayı sonunda açılmaya başlanacağına yer verildi. Oteller açıldıktan sonra kapasitesinin yarısından fazla müşteri kabul etmeyecek. Açık büfe yemekler olmayacak ve her şey dahil sistem kaldırılıp butik hizmetler verilecek.
Salgından önce birçok ülkeye olan uçuşlar iptal edilmiş olup özellikle son bir buçuk aydır hiç uçak seferi olmamıştı. Bu konu ile de ilgili olarak dış turizmde canlanmanın ise ağustos ayının sonuna doğru başlaması beklendiğini ifade eden bakan, eylülde ise bu hareketliliğin artması hedeflendiğini ve sadece gelişine izin verilen ülke vatandaşlarının Türkiye'ye girişine izin verileceğini açıkladı. Bu süreçte uçaklarda orta koltuğun boş bırakılması, yemek servisine sınırlama, internet üzerinden bilet satış olanağı gibi uygulamalar zorunlu olacak.
ŞEHİRLERARASI SEYAHAT
Hürriyet 'te yer alan haberde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, seyahat yasağı ile ilgili de açıklamada bulundu. Ersoy, eğer herhangi bir sürpriz yaşanmazsa Mayıs ayı sonunda seyahat yasağının kademeli olarak kalkacağını söyledi.
Bakan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Böyle giderse ve gidişatta sıkıntı yaşanmazsa mayıs ayı sonu itibarıyla iç trafik başlayacak. Kontrollü iç hat uçuşlarıyla turizm sezonu açılacak. Bir sertifikasyon kurulu oluşturduk ve konaklamanın kurallarını belirledik. Çok kapsamlı bir kurallar bütünü. Konaklama tesisleriyle görüşmelerimiz sürüyor. Bu kurallara uymayı taahhüt edenlere sertifikasyon vereceğiz. Sertifikasyon alan tesisleri duyurarak, tatilciye 'Buralara gidebilirsiniz' diyeceğiz. Şehirlerarası seyahat ve iç hat seferleri de bu dönem başlayacak. Vaka açısından sıfır olan ülkelerle karşılıklı kapıları açabiliriz"
UÇAK SEFERLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK
Otellerin açılması sonrası uçuş seferleri de başlayacak Uçaklarda orta koltuk boş kalacak ve yemek servislerinde sınırlama olacak. İnternet üzerinden bilet satışına teşvik planı yapılacak.
ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT YASAĞI KALKTI MI?
Henüz bu konuda resmi makamlar tarafından net bir açıklama yapılmadı. Hali hazırda 30 Büyükşehir ve Zonguldak'a giriş çıkışlar yasak! Lakin bu durumun istisnaları mevcut! Şehirler arası seyehat edebilmek için seyahat izin belgesi başvurusunda bulunup izin verilen vatandaşlar şehirler arası seyahat edebilecek. Birinci dereceden yakınını kaybedenler, terhis olanlar gibi özel durumu olan vatandaşlar 30 Büyükşehir ve Zonguldak'a izin belgesi ile giriş çıkış yapabilecek
Bunun yanı sıra gıda, ilaç vb gibi önemli ihtiyaçlar için yasak söz konusu değil. Gıda ve İlaç getiren araçların şehir giriş-çıkış engeli bulunmuyor