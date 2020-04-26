İŞKUR personel alım ilanlarına şu günlerde de tüm hızıyla devam ediyor. Bu anlamda güvenlik görevlisi, sekreter ve çağrı merkezi personeli alımı başvuru ilanları açıklandı. İŞKUR iş ilanı detayları haberimizde... İŞKUR kayıt işlemlerinin nasıl yapıldığının daha fazla sorgulanmasına neden oluyor. Yeni bir iş arıyor ancak bir türlü bulamıyorsanız, yeni işinize kavuşmanızda size yardımcı olması için İŞKUR kayıt işlemini nasıl yapacağınızı tüm detaylarıyla yazımızda aktardık.
ALIM YAPILAN KADROLAR VE SAYILARI
İŞKUR tarafından duyurulan personel alımlarında kadrolar ve alım sayıları şu şekilde:
Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi kadrosuna 290 personel alımı yapılacak.
Güvenlik Görevlisi kadrosuna 180 personel alımı yapılıyor.
Sekreter kadrosuna ise 70 personel alımı yapılıyor.
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Çağrı merkezi personeli alımı:
- Diksiyonu düzgün,
- Telefonda etkili iletişim kurabilen,
- İkna ve analiz yeteneğine sahip,
- Vardiyalı çalışmaya uyum gösterebilecek,
- MS Office programlarını kullanabilen,
- İş kalitesini ön planda tutarak, hedef odaklı çalışabilen,
- İç motivasyonu yüksek, zaman yönetimi konusunda hassas,
- Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış veya en az 2 yıl tecilli.
Güvenlik görevlisi alımı:
- Güvenlik görevlisi sertifikası veya kartı olan,
- Esnek çalışma saatlerine ve vardiyalı çalışma düzenine uyum sağlayabilecek,
- Silahlı veya silahsız güvenlik kimliğine sahip,
- Kontrol mekanizması rolünü üstlenerek olası sorunlara çözüm bulabilecek,
Telefonda etkili iletişim kurabilen,
- İkna ve analiz yeteneğine sahip,
- Diksiyonu düzgün,
- MS Office programlarını kullanabilen,
- Ofis içi gereçleri kullanabilecek.
- Telefonda iletişimi yüksek olan.
Özel güvenlik görevlisi nedir?
Özel Güvenlik Kanunu'na göre özel güvenlik görevlisinin tanımı, kanun kapsamındaki özel koruma ve güvenlik hizmetini yerine getiren kişiler olarak tanımlanır. Kalabalık yerlerde asayişi sağlamak, daha tenha yerlerdeyse can ve mal güvenliğini sağlamak gibi görev tanımlarına sahip olan güvenlik görevlileri, kısaca kişi, kurum ya da değerli varlıkları koruyan kişilerdir. Özel güvenlik görevlisi eğitimleri iletişim, hukuk, güvenlik, yangın, doğal afetler, ilk yardım, silahlar, kalabalık koruma, bireysel koruma gibi çeşitli alanlarda yapılır.
Özel güvenlik görevlisi nasıl olunur?
Özel güvenlik görevlisi olabilmek için özel güvenlik sertifikası vermeye yetkili kurumlardan, silahsız ya da silahlı özel güvenlik eğitimi alınması gerekir. Adaylar eğitimi başarıyla tamamladıktan sonra, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından her yıl 6 kez yapılan ÖGG sınavına katılıp minimum 60 puan almalıdır. 60 puan barajını aşan kişiler sertifikalı özel güvenlik görevlisi olmaya hak kazanır. Silahlı ve silahsız güvenlik görevlisi eğitimleri ve istenilen belgeler farklıdır. Silahlı eğitimler için toplam eğitim süresi 120 saat olup, 15 gün temel ders ve 3 gün silah dersi olmak üzere toplamda 18 günde tamamlanır. Silahsız eğitim için süre 100 saattir ve toplamda 15 gün sürer.
Sekreter nedir?
İş ve çalışma hayatında, birçok şirketin bünyesinde sekreterlerin yer aldığı görülür. Sekreter ne iş yapar sorusuna verilen cevaplar genel olarak değişiklik gösterir. Sekreterler genel olarak bürolarda çalışır ve evrak takibi, çalışma planı gibi alanlarda hizmet verirler.
Sosyal algıya göre sekreterler bilgisayar başında oturan ve gününün tamamını evrak inceleyerek geçiren kişilerdir. Fakat bu alanda algının tamamıyla yanlış olduğu söylenebilir. Sekreterlik kendi içinde farklı çalışma gruplarına ayrılan bir meslektir. Yönetici sekreteri, tıbbi sekreter gibi farklı alanlarda çalışan kişiler de genel olarak sekreter adı altında tanımlanır.
Sekreter kelimesi daha çok yönetici sekreterleri için kullanılır. Sekreter ne iş yapar sorusuna verilen cevaplar da yönetici sekreterine göre değerlendirilir. Yönetici sekreterleri, bir kurum ya da kuruluşta çalışan, yönetim grubunun içinde ve başında bulunan kişilerin yardımcılarıdır.
Bu alanda çalışan sekreterler telefonlara bakar, günlük program veya toplantıların takibini yapar, gelen ziyaretçileri karşılayarak üstüne haber verir ve isteğe bağlı olarak gereken evrakları yardımcısı olduğu yöneticisine ulaştırır. Dolayısıyla mesleğe verilen isim her ne kadar sekreterlik olsa da bu alanda çalışan kişilerin esasen birer yardımcı oldukları söylenebilir.
İş arayanlar İŞKUR kayıt işlemleri için;
• İŞKUR kayıt işlemini iş ilanlarına ulaşmak amacı ile yapmak için sayfada bulunan "İş Arayanlar" kısmındaki "Üye Ol" butonuna tıklamalısınız.
• Karşınıza çıkan sayfada bulunan "Üyelik Sözleşmesi" kısmındaki tüm maddeleri dikkatlice okumalı ve daha sonra altında yer alan "Onaylıyorum" butonuna tıklayarak, onay vermelisiniz. Eğer onaylamıyorsanız "Onaylamıyorum" butonuna tıklayın. (Buraya tıklarsanız üyelik sayfasından çıkarsınız).
• Üyelik sözleşmesini onayladıktan sonra açılan sayfada "T.C. kimlik numarası", "isim," soy isim", "baba adı" ve "doğum tarihi" şeklindeki kimlik bilgilerinizi girmelisiniz.
• Altta bulunan güvenlik kontrolü kısmındaki resimde yazan sayıları "Güvenlik Kontrolü" karşısındaki boş kutucuğa yazmalısınız.
• En altta bulunan uyarıyı da okuduktan sonra sol yanında bulunan boş kutucuğa tıklayarak, işaretledikten sonra "İleri" butonuna tıklayarak, bir sonraki aşamaya geçebilirsiniz.
• Daha sonraki aşamada ise "Adres Bilgileri" ile tercih ettiğiniz "İletişim Bilgileri" kısımlarını doldurmalısınız. En son olarak sayfanın altında İŞKUR üyeliğiniz için özel bir şifre oluşturmalısınız.
• Şifrenizi tekrar girdikten sonra kendinize bir "Güvenlik Sorusu" oluşturup, altındaki "Yanıtınız" karşısındaki kutucuğa da yanıtını yazmalısınız.
• Son olarak en altta bulunan "Üyeliği Oluştur ve Devam Et butonuna tıklayarak İŞKUR kayıt işlemini tamamlayabilirsiniz.
İşveren İŞKUR kayıt işlemleri için;
• İŞKUR kayıt işlemini iş ilanlarına ulaşmak amacı ile yapmak için sayfada bulunan "İşveren" kısmındaki "Üye Ol" butonuna tıklamalısınız.
• Açılan sayfada "Tüzel Kişi Bilgileri" kısmını eksiksiz şekilde doldurmalısınız.
• SGK Numarası-Aracı Kodu bilgilerini girdikten sonra karşısındaki "SGK Sicil Numaramı Doğrula" butonuna tıklamalısınız.
• Şirket unvanını girmelisiniz.
• Vergi no (şirketler için zorunlu), "Vergi Kimlik Numarası" bilgilerini girin.
• Ana Faaliyet Grubu bilgisini, listeden seçin.
• Alt Faaliyet Grubu bilgisini, listeden seçin.
• "Kamu" ve "Özel" şeklinde "Yasal Durumu" seçin.
• Kuruluş Tarihini girin.
• Adres ve İletişim Bilgileri kısmını eksiksiz ve doğru şekilde doldurun.
• En altta bulunan "İleri" butonuna tıklayarak, açılan sayfada tüzel kişilik hesap şifre işlemlerini de gerçekleştirdikten sonra İŞKUR kayıt işlemlerini tamamlayabilirsiniz.
İşverenler ve iş arayanlar İŞKUR kayıt işlemlerini bu şekilde hızlı ve kolay şekilde tamamlayabiliyor. Bu şekilde İŞKUR'un Türkiye genelinde sağladığı iş olanaklarından etkin biçimde faydalanabiliyor.