İŞKUR'dan işsizlik maaşı alamayanlara müjdeli bir haber geldi. Bu anlamda herkes 1170 TL'lik maaş başvurusu yapabilecek. Bilindiği gibi daha önce ücretsiz izne çıkanlara 1170 TL ödeme yapılacağı açıklanmıştı. Yapılan açıklamada başvuruların işverenler tarafından SGK 'ya yapılacağına yer verildi. Ayda 10 günden fazla sigortalı olan ev hizmetlerinde de çalışanlar kapsama alınacak. Bu maaşlar için başvurular işverenler tarafından verilirken işveren, işçinin ücretsiz izne ayrıldığı gün sayısını, TC kimlik numarasını, IBAN numarasını ve cep telefonu bilgilerini de alacak ve Sosyal Güvenlik Kurumu'na iletecek. Peki, ücretsiz izin maaş desteği başvuru nasıl yapılır? Ücretsiz izin desteği şartları neler? İşte cevaplar...
ÜCRETSİZ İZİN MAAŞ DESTEĞİ NE KADAR?
Kısa çalışma ödeneğinden faydalanamayan ve ücretsiz izne çıkarılan işçiye günlük 39 lira 24 kuruş ödenecek. Buna göre, 3 ay boyunca 1.170 TL destek sağlanacak. 15 Mart'tan sonra işten çıkartılan ve işsizlik maaşı alamayan işçilere de aynı miktar ödenecek.
447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa getirilen geçici madde kapsamında, ücretsiz izin verilenler ile 15 Mart sonrası işten çıkarılanlardan işsizlik sigortası alamayanlara günlük 39.24 lira yardım yapılacak. Bu yardımı alanlar çalıştırılması halinde işverene ceza kesilecek.
ÜCRETSİZ İZİN MAAŞ DESTEĞİ BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?
Ücretsiz izin maaş desteği başvuru şartları henüz belli olmadı. Yapılan açıklamaya göre, 15 Mart'tan sonra işten çıkartılan ve işsizlik maaşı alamayan işçiler de bu destekten faydalanabilecek.
Başvuru şartları konusunda resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.
ÜCRETSİZ İZİN MAAŞ DESTEĞİ KAÇ AY OLACAK?
Ücretsiz izin maaş desteği 3 ay olacak. Başkan Erdoğan ücretsiz izin maaş desteğinin süresini 6 aya kadar uzatabilecek.
FİNANSMAN DESTEKLERİ HIZ KESMİYOR
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, KOBİ ve sanayicilere sunulan finansman desteklerinin hız kesmeden devam ettiğini vurgulayarak, "25 bin liralık esnaf destek finansmanına bugüne kadar yaklaşık 290 bin 35 esnafımız başvurdu, 163 bin 450 bin esnafımızın süreci tamamlandı, 4 milyar 73 milyon lira finansman tahsis edildi. Ayrıca 72 bin 84 esnafımız da 25 bin lira limitli Paraf Ticari Kart'a başvuruda bulundu. Yaklaşık 66 bin 910 esnafımıza kartları tahsis edildi. Bu kapsamda da 1,5 milyar liranın üzerinde bir destek devreye alınmış oldu." ifadelerini kullandı.
Bireysel destek paketine de bugüne kadar 4 milyon 200 binden fazla vatandaşın başvurduğunu aktaran Albayrak, cuma günü itibarıyla tahsislerin başladığını ve 250 binden fazla vatandaşa 1,5 milyar liranın üzerinde tahsisin gerçekleştiğini kaydetti.
Albayrak, kamu bankaları ve Kredi Garanti Fonu (KGF) çalışanlarının hafta sonları dahil yoğun bir çaba sergileyerek bu süreçleri hızlı bir şekilde sonuçlandırmaya çalıştığını bildirdi.
KGF destekli İş'e Devam finansmanı için cuma günü itibarıyla 66 bin 171 firmanın başvuru yaptığını anlatan Albayrak, şöyle devam etti: "34 bin 858 firmamızın süreci sonuçlandı ve 29 milyar 558 milyon liralık bir finansman tahsis edildi. Finansman tahsisi yapılan firmaların yüzde 96'sını KOBİ'lerimiz oluşturdu. Tahsis edilen ve kullandırılan meblağların da yüzde 75'i KOBİ'lerimiz için oldu. Özellikle KGF destekli bu finansman kapsamında süreçleri yakından takip ediyoruz."
İBAN GÜNCELLEME
İŞKUR sayfasına giderek İban bilgilerinizi güncelleyebilirsiniz.
https://esube.iskur.gov.tr/
Yukarıdaki linke tıklayın. Açılan sayfada iş arayan kısmından giriş yapın. Giriş yaptıktan sonra üst ekranda bulunan IBAN Bilgilerinizi Girmek veya Güncellemek için Tıklayınız linkine tıklayın ve başvurunuzu yapın.