Sekreter nedir?

İş ve çalışma hayatında, birçok şirketin bünyesinde sekreterlerin yer aldığı görülür. Sekreter ne iş yapar sorusuna verilen cevaplar genel olarak değişiklik gösterir. Sekreterler genel olarak bürolarda çalışır ve evrak takibi, çalışma planı gibi alanlarda hizmet verirler.

Sosyal algıya göre sekreterler bilgisayar başında oturan ve gününün tamamını evrak inceleyerek geçiren kişilerdir. Fakat bu alanda algının tamamıyla yanlış olduğu söylenebilir. Sekreterlik kendi içinde farklı çalışma gruplarına ayrılan bir meslektir. Yönetici sekreteri, tıbbi sekreter gibi farklı alanlarda çalışan kişiler de genel olarak sekreter adı altında tanımlanır.

Sekreter kelimesi daha çok yönetici sekreterleri için kullanılır. Sekreter ne iş yapar sorusuna verilen cevaplar da yönetici sekreterine göre değerlendirilir. Yönetici sekreterleri, bir kurum ya da kuruluşta çalışan, yönetim grubunun içinde ve başında bulunan kişilerin yardımcılarıdır.

Bu alanda çalışan sekreterler telefonlara bakar, günlük program veya toplantıların takibini yapar, gelen ziyaretçileri karşılayarak üstüne haber verir ve isteğe bağlı olarak gereken evrakları yardımcısı olduğu yöneticisine ulaştırır. Dolayısıyla mesleğe verilen isim her ne kadar sekreterlik olsa da bu alanda çalışan kişilerin esasen birer yardımcı oldukları söylenebilir.