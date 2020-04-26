KIA

Nisan ayına özel kampanyalar başlatan Kia, Sportage, Ceed, Stonic, Rio, Picanto, XCeed ve Bango gibi modellerde indirimler başladı. Markanın SUV modeli Sportage, Nisan ayı sonuna kadar 70 bin TL'ye, 18 ay vadeli ve 0,69 faiz seçeneği ile satışa sunuluyor.

Picanto, Rio, Stonic ve Ceed modelleri ise Nisan ayı sonuna kadar 40 bin TL'ye, 18 ay vadeli ve yüzde 0,69 vade seçeneği ile satışta olacak. Yakın bir zaman önce Türkiye'ye tanıtılan XCeed modeli ise aynı vade ve faiz seçenekleri ile 70 bin TL'ye satışa sunulacak. Hafif ticaari model olan Bango, Nisan ayı boyunca 50 bin TL'ye 12 ay vade ile 0 faizli olarak satılacak.