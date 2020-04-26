



ÖDEME YAPAMADIM: Ben emekliyim. Kredi kartı kullanıyorum. Ancak kredi kartımın ödemesi geldi. Ben 65 yaşın üzerinde olduğum için çıkıp ödeyemiyorum. Minimum ödemeyi yapamadım, banka her gün bana mesaj gönderiyor. Bunun bir çaresi yok mu?