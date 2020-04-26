28 Nisan günü A101 aktüel ürünler kataloğu birçok ürün satışa sunuluyor. Her hafta indirimli ürünler satışa çıkaran A101 marketleri bu hafta da aktüel ürünleri de internet sitesi üzerinden açıkladı. Peki, A101'du bu hafta neler var? Ürünlerin arasında; Toshiba 58″ Ultra Hd Smart Led TV 3499 TL, Scart, HDMI ve USB gibi giriş seçenekleri sunan, 2 yıl garantili Elton 32″ Dahili Uydu Alıcılı Led TV 829 TL, Android 9 işletim sistemine sahip, 4 çekirdek işlemcili, 5M selfie kameralı, çift sim kart destekleyen, 13MP ön kamera, 3GB ram ve 64 GB dahili hafıza gibi özellikleri ile dikkat çeken Honor 8S Cep Telefonu 999 TL, yapay zekalı kalp ve uyku takip özellikleri ile dikkat çeken, su geçirmez özellikli ve 2 yıl garantili Honor Band 5i Akıllı Bileklik 179 TL, 15 programlı, çocuk kilitli, led göstergeli, ön yıkama özellikli 9 kg yıkama kapasiteli ve 2 yıl garantili SEG SCM 9100 Çamaşır Makinesi 1449 TL, zaman erteleme fonksiyonlu, az bulaşık seçeneği ile tasarruf yapmanıza yardımcı olacak, su taşma emniyetli, her bir yıkamada ortalama 12 litre su tüketimi ile dikkat çeken, ücretsiz kurulum ve teslimat fırsatı ile satışa sunulan, 2 yıl garantili SEG SBM 4001