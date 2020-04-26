Sokağa çıkma yasağı 65 yaş üstü 20 yaş altı kalktı mı? Soruları vatandaşlar tarafından aratılmaya devam ediyor. Koronavirüs salgını nedeniyle 65 yaş üstü kişilerin sokağa çıkması sınırlandırılmıştı. Virüsün en çok etkilediği gruplarına başında gelen 65 yaş üstü kişilerin korunması için böyle bir karar alınmıştı. Haftalardır evde olan yaşlı kişilere müjdeli bir haber geldi. 65 yaş üstü, maske ve mesafe kuralına uyup yürüyüş yapabilecek. Yasağın ne zaman biteceğine ilişkin İçişleri Bakanlığı tarafından resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Açıklama yapıldığı takdirde bunu haberimizden öğrenebileceksiniz. 65 yaş üstü, 20 yaş altı ve iftardan sonra...
21 MART 'TA BAŞLAMIŞTI
Türkiye'de ilk korona vakası 10 Mart 2020 günü görüldü ve ilk vakanın 11 gün sonrasında 65 yaş üstü vatandaşlara sokağa çıkma yasağı getirildi. 44 gündür uygulanan sokağa çıkma yasağı için İçişleri Bakanlığı bir çalışma yapıyor. Türkiye Gazetesi 'nden Yücel Kayaoğlu 'nun kaleme aldığı yazısında , sokağa çıkma yasağının bazı günler için kaldırılmasının planlandığı bildirildi. Yapılan düzenlemede 65 yaş üstü vatandaşların bazı günlerin belirli saatlerinde dışarı çıkmalarına izin verileceği bildirildi.
NORMALLEŞME NE ZAMAN?
Normalleşmenin ne zaman başlayacağı sorusuna Sağlık Bakanı "Biraz daha sabır" demişti. Yapılan son açıklamalarda ise Mayıs ayından itibaren kısıtlamaların aşama aşama esnetilmesinin planlandığı bildirildi.
BUGÜN BAŞLAYACAK
Söz konusu haberde, İçişleri Bakanlığı'nın yeni bir genelge hazırladığı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunduğu bildirildi. Söz konusu genelgede 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma yasağında bazı esnetilmeler yapılmasının planlandığına yer verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan 'ın onaylaması sonrası ise ek genelge yayımlanacak ve yarından başlayarak sokağa çıkma yasağının uygulandığı günlerde 65 yaş üstü vatandaşlar günlük 3 saat dışarı çıkabilecek.
65 YAŞ VE ÜSTÜ İÇİN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?
Hürriyet'in haberine göre kabinede normalleşme döneminde kademe kademe hayata geçirilecek 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar için uygulanan sokağa çıkma yasağının esnetilmesinin yanı sıra 16 bakanlığın hazırladığı normalleşme eylem planları tüm yönleriyle değerlendirilecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın salgındaki son durumla ilgili bilgileri paylaşacağı toplantıda, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da 4 günlük sokağa çıkma yasağının sokaktaki yansımaları ve tedbirlere uyum konusunda 31 şehirden gelen istatistiklerle ilgili brifing verecek.
SOKAĞA ÇIKANLAR UYARILACAK!
Sokağa çıkmalarına izin verilecek 65 yaş üstü vatandaşlar için bazı tedbirler alınacak. Dışarıya çıkan 65 yaş ve üstü vatandaşlardan sosyal mesafe kuralına dikkat etmeleri, iki kişiden fazla yan yana gelmemeleri istenecek. Bunun dışında sokağa çıkan vatandaşların eldiven, maske kullanmaları gerekecek.
65 YAŞ ÜSTÜ İÇİN İFTAR SONRASI KARARI
Ramazan ayı boyunca iftarlardan sonra oluşacak yoğunluğu önlemek için İçişleri Bakanlığının çalışmaları sürüyor. İftar sonrası şehirlerde oluşabilecek kalabalıkların önüne geçilmesi için valiliklere talimatlar verildi. Yoğunluğun fazla yaşanacağı cadde, meydan ve diğer bölgeler Ramazan ay boyunca yaya ve araç giriş çıkışına kapatılacak. 65 yaş üstü için, iftardan yarım saat veya bir saat sonra" hava alma " istisnası uygulanabilir.
HANGİ İLLERDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI UYGULANIYOR?
Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van, Zonguldak'ta 4 gün boyunca sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.