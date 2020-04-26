150 bin firmaya fatura kolaylığı

faaliyetiİçişleri Bakanlığı genelgesi ile geçicisüreyle durdurulan işletmelere yönelikfaturalar konusunda son noktayı koydu.Dönmez, bu işletmelere 3 ay boyuncasayaç okuması yapılmayacağınıaçıkladı.işletmeyeaylarında elektrik vedoğalgaz faturası gönderilmeyecek.Karantinaya alınan ve idari kararlarlasayaç okumalarının durdurulduğuyerleşim yerleri için devreye girenkıyasen fatura düzenlemesine dedeğinen, şu bilgileriverdi: "Şu anda özellikle büyükkentlerimizde bu tür karantinabölgeleri pek yok. Faturaların büyükbir kısmı gerçek tüketim değerlerindenoluşuyor. Eğer herhangi bir şekildevatandaşımızın şüphesi varsa, sayacınüzerindeki tüketim değerini okumakve kendisine gönderilen faturaylamukayese etmek suretiyleBiz de gereğini yaparız."