150 bin firmaya fatura kolaylığı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, faaliyeti İçişleri Bakanlığı genelgesi ile geçici süreyle durdurulan işletmelere yönelik faturalar konusunda son noktayı koydu. Dönmez, bu işletmelere 3 ay boyunca sayaç okuması yapılmayacağını açıkladı. 149 bin 382 işletmeye Nisan, Mayıs, Haziran aylarında elektrik ve doğalgaz faturası gönderilmeyecek. Karantinaya alınan ve idari kararlarla sayaç okumalarının durdurulduğu yerleşim yerleri için devreye giren kıyasen fatura düzenlemesine de değinen Bakan Dönmez, şu bilgileri verdi: "Şu anda özellikle büyük kentlerimizde bu tür karantina bölgeleri pek yok. Faturaların büyük bir kısmı gerçek tüketim değerlerinden oluşuyor. Eğer herhangi bir şekilde vatandaşımızın şüphesi varsa, sayacın üzerindeki tüketim değerini okumak ve kendisine gönderilen faturayla mukayese etmek suretiyle itirazını yapabilir. Biz de gereğini yaparız."
BARIŞ ŞİMŞEK
BARIŞ ŞİMŞEK