tarafından geleneksel hale getirilen9. Endüstriyel ve Mimari Doğal TaşTasarım Yarışması'na başvurular başladı.Yarışma 'öğrenci' ve 'profesyonel' olmaküzere 2 kategoride düzenlenecek. Her2 kategoride dereceye girenlere toplam86 bin liralık para ödülü verilecek. İlk3'e giren öğrencilere Ticaret Bakanlığıtarafından yurt dışı tasarım eğitimi bursusağlanacak. Son katılım tarihiolarak açıklanan yarışmanın bütünsüreçleri online olarak yürütülecek.