İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) tarafından geleneksel hale getirilen 9. Endüstriyel ve Mimari Doğal Taş Tasarım Yarışması'na başvurular başladı. Yarışma 'öğrenci' ve 'profesyonel' olmak üzere 2 kategoride düzenlenecek. Her 2 kategoride dereceye girenlere toplam 86 bin liralık para ödülü verilecek. İlk 3'e giren öğrencilere Ticaret Bakanlığı tarafından yurt dışı tasarım eğitimi bursu sağlanacak. Son katılım tarihi 14 Ağustos olarak açıklanan yarışmanın bütün süreçleri online olarak yürütülecek.