İkinci kez emeklilik imkanı! İşte yapmanız gerekenler... Emeklilikten sonra çalışanlar 2.kez emekli olabilir mi?

Emeklilikten sonra çalışanlar ikinci kez emekli olabilir mi?

Ben aynı zamanda emekliyim ve çalışıyorum. Bu işyerinde yaklaşık 10 yıldır çalışıyorum. Bunun bana ayrıca bir getirisi var mıdır yani ikinci emeklilik ya da benzeri bir faydası olabilir mi?

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 01.10.2008 tarihinde yürürlüğe girmiş;

1- 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu,

2- 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu,

3- 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu, 5510 sayılı Kanunda sayılan maddeler hariç yürürlükten kaldırılmış ve sosyal güvenlik sistemi tek çatı altında birleştirilmiştir.

5510 sayılı Kanunun Geçici 14. maddesinin birinci fıkrası gereği; yürürlük tarihinden (01.10.2008) önce iştirakçi veya sigortalı olanlar, vazife malullüğü, malullük ve yaşlılık veya emekli aylığı bağlananlar ve sosyal güvenlik destek primi ödemeye devam edenler hakkında; Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında çalışmaya başlayanlar hariç olmak üzere, sosyal güvenlik destek primine tabi olma bakımından bu Kanunla yürürlükten kaldırılan ilgili kanun hükümlerinin uygulanmasına devam edilir.