‘Evde kal’ çağrısı yaptı kampanya başlattı

Türkerler Holding, Covid-19 salgınına karşı herkesi evde kalmaya davet ediyor. Her şartta ülke ekonomisine güvenerek yatırımlarına hız kesmeden devam ettiklerini ifade eden Türkerler Holding Genel Koordinatörü Atilla Sezgin, "Bu süreçte de inşaat, enerji alanlarında faaliyetlerimizi tüm gücümüzle sürdürerek şehir hastanelerimizi, konut projelerimizi ve enerji yatırımlarımızı devam ettirip ülkemize de istihdam sağlıyoruz" dedi.
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Yatırımcıları İzmir'deki Mahall Bomonti projesinden ev sahibi olmaya davet eden Türkerler Holding, örnek daireyi web sitesinden 360 derece sanal turla keşfetme imkanı da sunuyor. Mahall Bomonti İzmir'de yüzde 0.59 faiz ve 120 ay vade, 4 bin 150 liradan başlayan taksit seçeneği sunuluyor. Projede deniz manzarasıyla iç içe daireler; tamamen eşyalı stüdyo dairelerden 3+1 dairelere kadar değişik yaşam alternatifleri sunuyor. Mahall Bomonti'de balkonlu ve teraslı, teknolojik donanımlı modern ofisler de yer alıyor. Halkapınar'ın bu bölgesi için geleceğin Alsancak'ı benzetmesi yapılırken; Mahall Bomonti, Alsancak'a 10 dakika, İzban, metro ve tramvayın Halkapınar'daki buluşma noktasına 5 dakikalık yürüme mesafesinde yer alıyor.
ULAŞIM AVANTAJI
Yatırımcıları İzmir'deki Mahall Bomonti projesinden ev sahibi olmaya davet eden Türkerler Holding, örnek daireyi web sitesinden 360 derece sanal turla keşfetme imkanı da sunuyor. Mahall Bomonti İzmir'de yüzde 0.59 faiz ve 120 ay vade, 4 bin 150 liradan başlayan taksit seçeneği sunuluyor. Projede deniz manzarasıyla iç içe daireler; tamamen eşyalı stüdyo dairelerden 3+1 dairelere kadar değişik yaşam alternatifleri sunuyor. Mahall Bomonti'de balkonlu ve teraslı, teknolojik donanımlı modern ofisler de yer alıyor. Halkapınar'ın bu bölgesi için geleceğin Alsancak'ı benzetmesi yapılırken; Mahall Bomonti, Alsancak'a 10 dakika, İzban, metro ve tramvayın Halkapınar'daki buluşma noktasına 5 dakikalık yürüme mesafesinde yer alıyor.