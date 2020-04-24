2020 yılı TOKİ alt gelir grubu Nisan ayı ucuz konut satış listesi açıklandı. Bu anlamda 5 bin lira peşinat ve 305 liradan başlayan taksitlerle alt gelir grubu ev sahibi olacak. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından satışa sunulan konutlar farklı kategorilerde satılmaktadır. Alt gelir grubu için üretilen ucuz konutlar çok fazla sayıda başvuru aldığı için kuralı olarak satılmaktadır. Ancak bu tip satışlarda bazen yeterli sayıda başvuru olmaması bazen de kurada adı çıkan kişilerin vazgeçmeleri ya da kurada hak kazanmasına rağmen TOKİ alt gelir grubu başvuru şartları için uygun olmamaları gibi nedenlerle başvurları iptal edilebilmektedir.
İŞTE İL İL TOKİ AÇIK SATIŞ İLANLARI
TOKİ AÇIK SATIŞ NE DEMEK?
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından satışa sunulan konutlar farklı kategorilerde satılmaktadır. Alt gelir grubu için üretilen ucuz konutlar çok fazla sayıda başvuru aldığı için kuralı olarak satılmaktadır. Ancak bu tip satışlarda bazen yeterli sayıda başvuru olmaması bazen de kurada adı çıkan kişilerin vazgeçmeleri ya da kurada hak kazanmasına rağmen TOKİ alt gelir grubu başvuru şartları için uygun olmamaları gibi nedenlerle başvurları iptal edilebilmektedir.
İşte elde kalan bu konutlar TOKİ tarafından açık satış yöntemi ile kurasız başvuru önceliğine göre satılmaktadır. Bu konutlar TOKİ'nin internet sitesi üzerinden ilan edilmekte olup ev başvurusu projelere göre Ziraat Bankası ve Halkbank şubeleri üzerinden konut peşinatı ile şahsen yapılmaktadır.
100 BİN TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
24 Şubat 2020, Pazartesi günü İzmir Karabağlar projesi ile başlayan 100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi'nin kura törenleri koronavirüs tedbirleri kapsamında 12 Mart 2020'den itibaren vatandaşların katılımına kapalı olarak noter huzurunda gerçekleştirildi.
TOKİ'nin sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanan kura törenleri, hak sahibi olamayan vatandaşların başvuru bedellerinin banka şubelerinden iadesinde oluşabilecek sağlık risklerini engellemek için 23 Mart itibarıyla ileri bir tarihe ertelendi.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında, bankalar kurada hak sahibi olamayan vatandaşların şubeye gitmeden başvuru bedellerini alabilmelerine olanak sağlayan çalışmalarını tamamladı. Bu kapsamda kuralar vatandaşların katılımına kapalı olarak, noter huzurunda gerçekleştirilmeye devam edecek.
28 Nisan 2020 tarihinde başlayacak kuralar Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) sosyal medya hesaplarından (Twitter, Facebook, YouTube) canlı yayınlanacak. 28 Nisan 2020 Salı günü, Manisa Köprübaşı 75 konut, Manisa Akhisar 125 konut, Manisa Salihli 150 konut ve Denizli 118 konut projeleri için kura yapılacak.
Başvuruda bulunan vatandaşlar, tüm kura takvimine www.toki.gov.tr adresinden ulaşabilecek.
KURA ÇEKİLİŞİ
"Hak Sahibi Belirleme Kurası" noter huzurunda; Banka ve İdare yetkilileri denetiminde gerçekleştirilecektir.
1) Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri konut sayısının %10'u kadar kontenjan ayrılacak ve gerek görüldüğü takdirde kura ile hak sahipleri belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.
2) "En Az %40 Engelli Vatandaşlara" konut sayısının %5'i kadar kontenjan ayrılacak ve gerek görüldüğü takdirde kura ile hak sahipleri belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.
3) Diğer Konut Alıcı Adayları için İdaremizin genel uygulamalarında olduğu üzere başvuru sayısına göre gerektiği takdirde kura ile hak sahipleri belirlenecektir.
Kura çekiliş yeri ve programı daha sonra açıklanacaktır.
Kurada, asil ve yedek olarak hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 2 (iki) iş günü sonrasında T.C. Ziraat Bankası A.Ş. yetkili Şube'lerinden geri alabilecektir.
Projenin bağımsız bölüm listesi ve konut fiyatları belirlendikten sonra İdare'ce belirlenecek tarihte "Konut Belirleme Kurası" çekilecektir.
İhale sonrası konut sayılarında azalma olması durumunda konut belirleme kurası ile birlikte ilk kurada belirlenen hak sahipleri arasından konut sayısı kadar hak sahibi belirleme kurası çekilecektir.
SÖZLEŞME İMZALANMASI
Konut belirleme kurası ile konutu belli olan alıcılar İdarenin belirleyeceği ve ilan edeceği tarihlerde T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Temerküz Şubesinde (Daha sonra ilan edilecektir.) Gayrimenkul Satış Sözleşmesi ve kredi kullanım işlemlerini gerçekleştireceklerdir.
Sözleşme imzalama aşamasında;
Nüfus Müdürlüğünden adrese dayalı kayıt sistemine göre alınacak olan Proje bulunduğu il sınırları içerisinde 1 (bir) yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ettiğini kanıtlayacak belge,
Hane halkı gelirinin en fazla net 5.500 TL (İstanbul için 6.000 TL) olduğunu kanıtlayan gelir belgeleri,
Gerekli görüldüğünde istenebilecek ek belgeler ile birlikte ilan edilen tarihlerde ibraz ederek başvuru şartlarına sahip olduklarını kanıtlayacaklardır.
ÖDEMELER NASIL OLACAK?
Hak sahiplerine konutlar;
Satış fiyatının %10'u peşin (Başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutar), kalan tutarın tamamı aylık % 0.49 oran ve 240 ay vade ile ödenecektir. (T.C. Ziraat Bankası A.Ş. tarafından konut alıcılarına kredi kullandırılacaktır.)
Taksit ödemeleri, sözleşme tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır.
Projenin yeterli talebin oluşmaması veya mücbir sebepler nedeniyle projenin gerçekleştirilememesi halinde, başvuru bedeli belirlenecek geri ödeme takvimi çerçevesinde en kısa sürede faizsiz bir şekilde iade edilecektir.