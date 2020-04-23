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    • Ekonomi
    • 23.04.2020 Gazete
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    tarafından hazırlanan Kapısı platformu, tüm kamu kurum ve kuruluşları ile 3.3 milyon inin hizmetine sunuldu.

    Kamu personeline uzaktan eğitim
    Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından hazırlanan Uzaktan Eğitim Kapısı platformu, tüm kamu kurum ve kuruluşları ile 3.3 milyon inin hizmetine sunuldu. Platform 'Eğitim Her Yerde' sloganıyla kamuda bürokrasinin azaltılması, insan kaynağının etkin kullanımı, kamu personelinin eğitim ve gelişim faaliyetlerinin kalitesinin artırılması, kamu kaynaklarının etkin kullanılması ve Dijital Türkiye çalışmaları kapsamında hazırlandı. Platform, "egitim.cbiko. gov.tr" internet adresinden tüm kamu çalışanlarının hizmetine sunuldu.
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