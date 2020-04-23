Kamu personeline uzaktan eğitim

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından hazırlanan Uzaktan Eğitim Kapısı platformu, tüm kamu kurum ve kuruluşları ile 3.3 milyon kamu personelinin hizmetine sunuldu. Platform 'Eğitim Her Yerde' sloganıyla kamuda bürokrasinin azaltılması, insan kaynağının etkin kullanımı, kamu personelinin eğitim ve gelişim faaliyetlerinin kalitesinin artırılması, kamu kaynaklarının etkin kullanılması ve Dijital Türkiye çalışmaları kapsamında hazırlandı. Platform, "egitim.cbiko. gov.tr" internet adresinden tüm kamu çalışanlarının hizmetine sunuldu.