64.500 kişinin ödemesi ertelendi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 2/B ve tarım arazilerinin satış bedeli taksitleri ile Hazine'ye ait tarım arazilerini tarım ve hayvancılık amaçlı kullanan çiftçilerin ecrimisil ödemelerinin herhangi bir faiz uygulanmadan 3 ay ertelendiğini bildirdi. Kurum, "2/B ve tarım arazileri satışlarında 46 bin 500 hak sahibinin 156 milyon lira borç tutarını başvuru şartı aranmaksızın erteliyoruz. Ecrimisil ödemelerinin ertelenmesi sonucu 43 milyon lira tutarında bir borç ertelenecek olup, bu haktan 18 bin çiftçinin yararlanması öngörülmektedir" dedi.