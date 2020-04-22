‘Oluşturduğumuz değeri halkımızla paylaşıyoruz’

Tüm dünyayı sarsan Coronavirüs salgını, ticari faaliyetlerin dışında, kamusal yaşantıyı da derinden etkiliyor. İş yapış şekillerinin ve müşterilerin satın alma davranışlarının hayatımıza giren tehlikeyle baştan şekillendiği günlerde ekonomik hayatta devamlılığı sağlamak ve virüsle mücadele etmek için kurumsal rutinlerin değişmesi, yeni çözümlerin ortaya konulması gerekiyor. Başta sağlık çalışanları olmak üzere salgından etkilenen iş kollarına sağlanabilecek her desteğin, salgınla mücadele aşamasında kritik bir role sahip olduğu dönemde sosyal sorumluluğun farkında olarak harekete geçen ilk şirketlerden biri de Ray Sigorta oldu. Ülkemizde vakaların artmasının ardından ivedi bir şekilde harekete geçen Ray Sigorta, sağlık çalışanlarını desteklemek için düğmeye bastı. Hem sağlık çalışanları hem de acenteleri bu zor günlerde yalnız bırakmayacağını açıklayan Ray Sigorta, sağlık çalışanlarına özel olarak kasko ve konut sigortası ürünlerinde yüzde 15 indirim uygulamaya aldığını duyurdu.
ACENTELERE DE TAM DESTEK
En büyük iş ortaklarını hiçbir zaman unutmayan Ray Sigorta, bu zor günlerde harekete geçerek acentelerine tam destek vereceğini açıkladı. Acentelerin kazançlarına destek sağlamak adına başlıca gelir kalemi olan trafik ve kasko sigortalarında komisyon oranlarını artıran Ray Sigorta, hedeflere ulaşmalarını kolaylaştırmak için de bir takım düzenlemeler yaptı. Sigortacılığın temelinde sigortacının toplumla arasındaki güven ilişkisinin yer aldığını hatırlatan Ray Sigorta Genel Müdürü Koray Erdoğan, "Müşterilerimizle aramızda özverili çalışmalarımızla inşa ettiğimiz güven bağı var. Bu bağı sadece ticari ilişkilerimizde en kaliteli hizmeti sağlayarak değil, bizden beklenen sosyal sorumluluklarımızı yerine getirerek toplumla ilişkilerimizde de korumayı amaçlıyoruz" dedi.
ACENTELERE DE TAM DESTEK
En büyük iş ortaklarını hiçbir zaman unutmayan Ray Sigorta, bu zor günlerde harekete geçerek acentelerine tam destek vereceğini açıkladı. Acentelerin kazançlarına destek sağlamak adına başlıca gelir kalemi olan trafik ve kasko sigortalarında komisyon oranlarını artıran Ray Sigorta, hedeflere ulaşmalarını kolaylaştırmak için de bir takım düzenlemeler yaptı. Sigortacılığın temelinde sigortacının toplumla arasındaki güven ilişkisinin yer aldığını hatırlatan Ray Sigorta Genel Müdürü Koray Erdoğan, "Müşterilerimizle aramızda özverili çalışmalarımızla inşa ettiğimiz güven bağı var. Bu bağı sadece ticari ilişkilerimizde en kaliteli hizmeti sağlayarak değil, bizden beklenen sosyal sorumluluklarımızı yerine getirerek toplumla ilişkilerimizde de korumayı amaçlıyoruz" dedi.