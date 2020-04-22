Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 22.04.2020 Gazete
    ABONE OL

    ‘Oluşturduğumuz değeri halkımızla paylaşıyoruz’

    cılığın toplum ve sigorta şirketi arasında inşa edilen güven zemininde gerçekleştiğini ifade eden Müdürü Erdoğan, ‘Sigorta şirketleri olarak toplumsal alanda da bizden beklenenleri gerçekleştirmekle yükümlüyüz’ dedi.

    ‘Oluşturduğumuz değeri halkımızla paylaşıyoruz’
    Tüm dünyayı sarsan Coronavirüs salgını, ticari faaliyetlerin dışında, kamusal yaşantıyı da derinden etkiliyor. İş yapış şekillerinin ve müşterilerin satın alma davranışlarının hayatımıza giren tehlikeyle baştan şekillendiği günlerde ekonomik hayatta devamlılığı sağlamak ve virüsle mücadele etmek için kurumsal rutinlerin değişmesi, yeni çözümlerin ortaya konulması gerekiyor. Başta sağlık çalışanları olmak üzere salgından etkilenen iş kollarına sağlanabilecek her desteğin, salgınla mücadele aşamasında kritik bir role sahip olduğu dönemde sosyal sorumluluğun farkında olarak harekete geçen ilk şirketlerden biri de Ray Sigorta oldu. Ülkemizde vakaların artmasının ardından ivedi bir şekilde harekete geçen Ray Sigorta, sağlık çalışanlarını desteklemek için düğmeye bastı. Hem sağlık çalışanları hem de acenteleri bu zor günlerde yalnız bırakmayacağını açıklayan Ray Sigorta, sağlık çalışanlarına özel olarak kasko ve konut sı ürünlerinde yüzde 15 indirim uygulamaya aldığını duyurdu.

    ACENTELERE DE TAM DESTEK
    En büyük iş ortaklarını hiçbir zaman unutmayan , bu zor günlerde harekete geçerek acentelerine tam destek vereceğini açıkladı. Acentelerin kazançlarına destek sağlamak adına başlıca gelir kalemi olan trafik ve kasko sigortalarında komisyon oranlarını artıran Ray Sigorta, hedeflere ulaşmalarını kolaylaştırmak için de bir takım düzenlemeler yaptı. temelinde sigortacının toplumla arasındaki güven ilişkisinin yer aldığını hatırlatan Ray Sigorta Genel Müdürü Koray Erdoğan, "Müşterilerimizle aramızda özverili çalışmalarımızla inşa ettiğimiz güven bağı var. Bu bağı sadece ticari ilişkilerimizde en kaliteli hizmeti sağlayarak değil, bizden beklenen sosyal sorumluluklarımızı yerine getirerek toplumla ilişkilerimizde de korumayı amaçlıyoruz" dedi.

    Haberler Ekonomi ‘Oluşturduğumuz değeri halkımızla paylaşıyoruz’
    Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri