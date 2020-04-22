Emeklinin parasına el koyuyorlar: İkramiyemi vermediler

Özel bankalarla ilgili şikayetleri dün de telefon ve e-mail vasıtasıyla sizden almaya devam ettim. Emekli okurlarımızdan gelen şikayetler oldukça ilgi çekici. Çünkü daha önce promosyon vereceğini vaat eden özel bankaların çoğu bu paraları ödemezken, ödeyenler ise kredilere ve diğer alacaklara kesmeye başladılar. Oysa biliyorsunuz bundan bir ay kadar önce 2.500 lira promosyon ödeyeceğini söyleyen bankalar bulunuyordu. Şimdi bunların hiçbirisi ortada yok.
DEVLETİN İKRAMİYESİ KESİLİYOR
Sosyal Güvenlik Kurumu biliyorsunuz tüm emeklilere bayramlardan önce 1000'er lira ikramiye ödüyor. Bu paralar da emeklilerin maaş hesaplarına yatırılıyor. Virüs sebebiyle Ramazan Bayramı ikramiyeleri Nisan ayı başından ödendi. Ancak bana gelen telefonlardan anlaşılacağı üzere birçok banka bu ikramiyelere el koymuş durumda. Özellikle kredi borcu olan emeklilerin maaşından taksitleri kesmek yerine ikramiyelerini kestikleri söyleniyor.
BORÇLARI İKİYE KATLADILAR
BANKALAR özellikle erteleme isteyen veya yapılandırma talep eden müşterilerinin borçlarına yüksek faiz ve masraf ilave ediyorlar. Hayat sigortası da işin cabası...
92 BİN LİRA 138 BİNE ÇIKTI: Bir özel bankadan 48 aylığına 92 bin lira kredi almıştım. Bunu yapılandırma ve taksit erteleyerek 60 ay vadeye bölmek karşılığında toplamda 138 bin lira istediler. 46 bin lira fark koydular.
PROMOSYON VERMİYORLAR: Emekli maaşımı aldığım bankada üç yılımı doldurdum. Yeni dönem için promosyon ödeyeceklerdi. Ama şimdi virüsü bahane ederek promosyon ödemiyorlar. Sorduğumda 'Şu anda ödemiyoruz' diyorlar. Oysa hiçbir borcum yok.
İKRAMİYEMİ ALAMADIM: Bir özel bankadan emekli maaşı alıyorum. Kredi borcum da taksitler halinde maaşımdan kesiliyor. Bu nisan başında yatırılan bayram ikramiyeme bloke koymuşlar. Çekemiyorum. Sebebini de söylemiyorlar. Borcuma karşı alacaklarmış. Böyle insafsızlık olmaz.
1.500 TL FAİZ İSTEDİLER: Bir özel bankadan kredi çekmiştim. 750 lira taksitler halinde ödüyorum.
Taksit erteleme istediğimde benden fazladan 1.500 lira alacaklarını, bunu da Temmuz başında ödemem gerektiğini söylediler.
YÜZÜME BAKMADILAR: Ben esnafım, işlerimiz durunca biraz nakit ihtiyacı oldu. Her türlü teminatımız olmasına rağmen gittiğim bankam yüzüme bile bakmadı. 'Şu anda limit açamıyoruz' cevabı verdiler.
Takvim Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, dün vatandaşların şikayetlerini telefon ve e-mail ile aldı.
Bankaların sözlerinin tersi uygulamalarını TAKVİM'e iletin
faruk.erdem@takvim.com.tr TEL: 0212 354 37 25