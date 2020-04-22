Emeklinin parasına el koyuyorlar: İkramiyemi vermediler







Özel bankalarla ilgili şikayetleri dün de telefon ve e-mail vasıtasıyla sizden almaya devam ettim. Emekli okurlarımızdan gelen şikayetler oldukça ilgi çekici. Çünkü daha önce promosyon vereceğini vaat eden özel bankaların çoğu bu paraları ödemezken, ödeyenler ise kredilere ve diğer alacaklara kesmeye başladılar. Oysa biliyorsunuz bundan bir ay kadar önce 2.500 lira promosyon ödeyeceğini söyleyen bankalar bulunuyordu. Şimdi bunların hiçbirisi ortada yok.