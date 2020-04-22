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    • Ekonomi
    • 22.04.2020 Gazete
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    Dalgıç kumaşından maskeler tasarlıyor

    Coronavirüs'e karşı mücadele sürerken, vatandaşlar da kendi bireysel önlemleri için çeşitli farklı çözüm yolları hayata geçiriyor. Üsküdar'da yaşayan tasarımcı , dalgıç kumaşı olarak da bilinen scuba kumaş üzerine işlediği desenlerle rengarenk maskeler yapıyor.

    Dalgıç kumaşından maskeler tasarlıyor
    Coronavirüs'e karşı mücadele sürerken, vatandaşlar da kendi bireysel önlemleri için çeşitli farklı çözüm yolları hayata geçiriyor. Üsküdar'da yaşayan tasarımcı Mine Ömerçepoğlu, dalgıç kumaşı olarak da bilinen scuba kumaş üzerine işlediği desenlerle rengarenk maskeler yapıyor. Coronavirüs nedeniyle bir süredir çalışamayan 2 çocuk annesi Ömerçepoğlu, diktiği maskeleri süsleyerek hem şık hem de eğlenceli tasarımlar elde etti. Ömerçepoğlu, "Kendim ve yakınlarım için yaptım. Çok güzel, olumlu tepkiler aldım. Herkes çok beğendi" diye konuştu.


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