Dalgıç kumaşından maskeler tasarlıyor

Coronavirüs'e karşı mücadele sürerken, vatandaşlar da kendi bireysel önlemleri için çeşitli farklı çözüm yolları hayata geçiriyor. İstanbul Üsküdar'da yaşayan tasarımcı Mine Ömerçepoğlu, dalgıç kumaşı olarak da bilinen scuba kumaş üzerine işlediği desenlerle rengarenk maskeler yapıyor. Coronavirüs nedeniyle bir süredir çalışamayan 2 çocuk annesi Ömerçepoğlu, diktiği maskeleri süsleyerek hem şık hem de eğlenceli tasarımlar elde etti. Ömerçepoğlu, "Kendim ve yakınlarım için yaptım. Çok güzel, olumlu tepkiler aldım. Herkes çok beğendi" diye konuştu.