Bilet iadelerine garanti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, hava yolu yolcu haklarına ait yönetmelikte yapılan düzenlemeyle bilet iadelerini garanti altına aldıklarını belirterek, "Vatandaşlarımız isterse biletlerini açığa aldırabilecek ve bu biletleri 6 ay içerisinde kullanabilecek. Bilet ücret iadesi isteyen vatandaşlarımız da firmalar tarafından uçuşların başlatılmasının ardından 2 ay içerisinde ödediği bilet ücretini iade alabilecek" dedi. Bakan Karaismailoğlu, sivil havacılıkta yaşanacak sıkıntıları en aza indirmek için gerekenlerin yapıldığını da söyledi.