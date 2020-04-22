Bilet iadelerine garanti

havayolu yolcu haklarına aityönetmelikte yapılandüzenlemeyle biletiadelerini garantialtına aldıklarınıbelirterek,"Vatandaşlarımızisterse biletlerinive bu biletlerikullanabilecek. Bilet ücretiadesi isteyen vatandaşlarımızda firmalar tarafından uçuşlarınbaşlatılmasının ardındaniade alabilecek" dedi.sivilhavacılıkta yaşanacak sıkıntılarıen aza indirmek için gerekenlerinyapıldığını da söyledi.