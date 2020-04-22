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    • Ekonomi
    • 22.04.2020 Gazete
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    Bakkallar yarım gün açık

    Başkan 'ın kabine toplantısından sonra açıkladığı 23, 24, 25 ve 26 Nisan'da 31 ilde uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından, da yayınladığı genelgede detaylara yer verdi. 23 ve 24 Nisan'da market ve bakkallar 09.00- 14.00 arasında faaliyet gösterecek.

    Bakkallar yarım gün açık
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısından sonra açıkladığı 23, 24, 25 ve 26 Nisan'da 31 ilde uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından, İçişleri Bakanlığı da yayınladığı genelgede detaylara yer verdi. Market ve bakkallar bugün 08.00- 23.00, 23 ve 24 Nisan'da ise 09.00- 14.00 arasında açık olacak. Vatandaşlar, ikametine yakın market ve bakkallara gidip gelebilecek. Sokağa çıkma kısıtlaması süresince ekmek üretiminin yapıldığı fırınlar açık olacak. Perşembe ve cuma günleri gazete dağıtımı/ satışı marketler ve bakkallar aracılığıyla yapılacak. Hafta sonu gazeteler, gazete şirketlerinin araçları, tespit edilecek içme suyu bayileri ve Vefa Sosyal Destek Birimleri aracılığıyla dağıtılacak.


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