Bakkallar yarım gün açık

'ınkabine toplantısındansonra açıkladığı 23,24, 25 ve 26 Nisan'da31 ilde uygulanacak4 günlük sokağaçıkma kısıtlamasınınardından,dayayınladığı genelgededetaylara yer verdi.Market ve bakkallarbugün, 23 ve 24Nisan'da isearasında açıkolacak. Vatandaşlar,ikametine yakınmarket ve bakkallaragidip gelebilecek.Sokağa çıkmakısıtlaması süresinceekmek üretimininyapıldığı fırınlar açıkolacak. Perşembeve cuma günlerigazete dağıtımı/satışı marketler vebakkallar aracılığıylayapılacak. Hafta sonugazeteler, gazeteşirketlerinin araçları,tespit edilecek içmesuyu bayileri veVefa Sosyal DestekBirimleri aracılığıyladağıtılacak.