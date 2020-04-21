Çiftçi kredisinin özellikleri ise şu şekildedir:

Hasat dönemi dikkate alınarak, yapılan faaliyete göre vade imkanı tanınmaktadır.

Bitkisel üretim işletme kredisi verilmektedir, bu kredi bitkisel üretimi arttırmak amacı ile verilmektedir.

Süt hayvancılığı kredisi verilmektedir bu kredi özellikle, hayvancılık ve çiftçiliğin artması amacı ile verilmektedir, hayvancılığı teşvik etme ve masraflarını karşılamak adına verilen bir finansman türüdür.

Besi hayvancılığı işletme kredisi verilmektedir, özellikle organik üretime giden çiftlik hayvanlarına yönelik kredi verilmektedir.

Sera işletme kredisi verilmektedir özellikle seracılığın artması ile ilgili verilen bu kredi türü organik tarıma katkı sağlamak adına verilen bir finansman türüdür.

Çiftçiler için verilen yatırım kredileri şu şekildedir:

Traktör kredisi.

Araç kredisi.

Makine ve ekipman kredisi.

Tarım arazisi ve tarım arazisi alım kredisi.

Çiftçi kredileri için başvuru evrakları şu şekildedir;

ÇKS, ÖKS ve Türkvet kayıt belgesi.

Nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport fotokopisi.

İkametgah kağıdı örneği.

Tapu fotokopileri.

Kira sözleşmeleri.