Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 1 milyon yazılımcı projesi açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada; "#1MilyonYazılımcı projemiz, YEP Eylem Planı kapsamındaki İstihdam Projeleri içerisinde bizi en çok heyecanlandıran proje olmuştu. Tarihi bir istihdam hamlesi olan bu proje, Türkiye'ye ve gençlerimize yazılımda çok daha ileri noktaya ulaşma imkanı sağlayacak. #BirlikteBaşaracağız" ifadelerine yer verdi.

Bakan Albayrak açıkladı: Tarihi bir hamle

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıklamaları şöyle:

13 kategoride 46 bin 742 dakikadan oluşan 31 eğitim hazır. Katılmak isteyenler internet üzerinden başvurabilecekler.

Genç arkadaşlarımızın aldığı her eğitim ve başarı dereceleri CV'lerine otomatik olarak işlenecek, yazılımcı arayan şirket ve firmalar buradan kriterlere uygun adayları bulabilecek.

"ÜLKEMİZİ EN İLERİYE TAŞIYALIM"

En ileri eğitimler sizler için hazırlandı, buradan tüm gençlerimize çağrıda bulunuyorum gelin bu eğitimleri alın. Sizlere çok büyük katkı sağlayacak bu fırsatı değerlendirin.

Ülkemizi, çağımızın en büyük rekabet alanı olan yazılım sektöründe en ileriye taşıyalım.

SEKTÖRÜN ELEMAN İHTİYACINI GİDERECEK

İşte 1 milyon yazılımcı projesi; sektördeki nitelikli eleman ihtiyacını giderecek. Yazılımcıların sadece uzmanlaştıkları işe yönelerek daha verimli ve üretken çalışmasına imkan tanıyacak ve ülkemize bu alanda arzu ettiğimiz yetkinliği sağlayacak.

SAYI 100'ÜN ÜZERİNE ÇIKACAK

Peki nedir bu 1 milyon yazılımcı projesi? Bakanlığımızın gençlerimizin hizmetine sunduğu bu proje kapsamında gençlerimiz; BTK'daki eğitim portalı üzerinde eğitim alacaklar. 13 kategoride, 46 bin 742 dakikadan oluşan 31 eğitim şu anda hazır. Ve yıl sonuna kadar eğitim sayısını 100'ün üzerine çıkaracağız.

HEMEN BAŞVURABİLİRSİNİZ!

Online eğitim platformundaki algoritma, big data, bilgisayar programlama, block chain, iş zekası, office programları, oyun programlama, siber güvenlik veri tabanı ve web programlama alanında derslerimize hemen ulaşabilirsiniz.

Genç arkadaşlarımızın aldığı her eğitim ve başarı dereceleri, hazırladıkları özgeçmişlerine otomatik olarak işlenecek. Tüm bu özgeçmişler, tüm firmaların erişimine açık bir havuzda duracak. Hali hazırda yazılımcı ihtiyacı duyan şirket ve firmalar buradan aradıkları kriterlere uygun adayları bulabilecek.

BİRÇOK ALANDA İŞ BULABİLECEKLER

Eğitimi bitiren arkadaşlarımız; bilgi güvenliği uzmanı, iş analisti, network uzmanı, siber güvenlik uzmanı, test uzmanı, web tasarım uzmanı, yardım masası uzmanı ve yazılım geliştirme uzmanı gibi birçok alanda iş bulabilecekler.

En ileri eğitimler sizler için hazırlandı. Buradan tüm gençlerimize çağrıda bulunuyorum gelin bu eğitimleri alın. Şimdiden kariyer basamaklarınızda sizlere çok büyük katkı sağlayacak bu fırsatı değerlendirin. Evlerimizde kaldığınız bu dönemde önünüzde harika bir fırsat var. Hem kendinizi, hem de ülkenizi çağımızın en büyük rekabet alanı olan yazılım sektöründe en iyi noktaya taşıyalım. Unutmayın; birlikte başaracağız.

Programa katılmak isteyenler, internet üzerinden başvuru yapacak ve özgeçmiş dolduracak. Ve hemen eğitimi almaya başlayabilecekler.

1 MİLYON YAZILIMCI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Aşağıdaki bağlantıdan BTK Akademi Eğitim Portalı'na ulaşabilir ve yazılımcı olma eğitimlerine kaydolabilirsiniz.

BTK AKADEMİ EĞİTİM PORTALI İÇİN TIKLAYINIZ

BTK AKADEMİ EĞİTİM PORTALI NEDİR?

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın genç beyinlere yönelik hazırladığı ve yazılımcı yetiştirmek üzere tasarlanmış bir projedir.

BTKK AKADEMİ EĞİTİM PORTALI İÇERİĞİ NEDİR?

13 başlıkta 47 bin dakikayı bulan 31 ayrı eğitim, bu sitede hizmet veriyor. Yıl sonuna kadar, eğitim sayısı 100'e çıkacaktır. Gençlerimizin tek yapması gereken sisteme girip özgeçmişlerini kaydettirmektir.

Tamamlanan eğitimler ve başarı dereceleri, sistemdeki özgeçmişlere otomatik olarak işlenecektir. Programı tamamlayanlar; güvenliğinden, veri analistliğine, siber güvenlikten yazılım geliştirmeye kadar 15 farklı alanda uzman olarak istihdam edilme imkanı kazanacaktır.

YAZILIM NEDİR?

Yazılım; elektronik aletlerin birbiriyle olan iletişimlerini ve haberleşmesini sağlayarak, görevlerini sürdürmeye yarayan komutlar sistemidir. Bir başka deyişle elektronik olarak çalışan aygıtların, iş yapmasına olanak sağlayan sistemin tümüne denir. Elektronik ortamda problemleri çözmek için programlama ya da kodlama dili kullanılır.

Yazılım kendi içerisinde uygulama ve sistem yazılmaları olarak ikiye ayrılır. Uygulama yazılımları, bireysel veya kullanıcı odaklı olarak görülebilir. Oluşan taleplere ve ihtiyaçlara göre uygulama yazılımlar yapılır. Burada birey isteğini belirtir ve ona göre bir yazılım düzenlenir. Uygulama yazılımında sadece programlama dili kullanılmaz. Ekstra olarak farklı uygulamalara da ihtiyaç duyulabilir.

Programlamanın doğru işlemesi ve çalışması için belli bir işletim sistemine sahip olması gerekir. Uygulama yazılımları kendi içinde ayrılmaktadır. Bunlar; eğlence, ticari, genel amaca hizmet eden ve sunum yazılımları olarak kategori oluşturur. İstenilen hizmete göre, yer alan kategori içinde bireyler ya da firma sahipleri uygun olanı seçerler. Yazılım yapan hizmet ekibi istek doğrultusunda programlamayı yapar.

İkinci olarak da karşımıza sistem yazılımları çıkmakta. Adı üstünde tamamen sistem odaklı ve sisteme entegre şeklinde olan yazılım çeşidi olarak bilinmektedir. Bilgisayarın tamamen kendisini işletmeye izin verir. Sistem yazılımları özellikle, bilgisayar donanımın ve sistemin ilerlemesini, aksamamasını sağlar. Bilgisayara gerekli olan tüm fonksiyonların kullanımına yardımcı olur. Bu işlemleri yürütürken pencere, hizmet, işletim, aygıt sürücüleri ve sunucular gibi sistemlerin birleşmesini içerir.

Sistem yazılımları kendi içinde ikiye ayrılır: İşletim Sistemi Yazılımları ve Hizmet Yazılımları. İşletim sistemi, yapılan veya yapılacak olan bütün işlemlerin kontrollü şekilde yapılmasına olanak sağlar. Aynı zamanda işletim yazılımı, bilgisayarı ya da sistemi kullanana da yönetme imkanı verir. Her şey kullanıcının isteğine bırakılır. Hizmet yazılımlarında ise, daha çok destek işlemleri görev alır. Sistemde gerekli olan doneleri yerine getirir. Virüs temizleme, disk biçimlendirme ya da azaltma, klavye düzenleme, dosya transfer işlemi, dosya boyutlarının küçülmesi, dosya taşıma veya kopyalama işlemlerini hizmet yazılım sayesinde gerçekleşir.