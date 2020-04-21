Ücretsiz izne aylık 1170 lira

Coronavirüs salgını ile mücadelede istihdamı korumak için Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı ücretsiz izinde maaş desteği bugün başlıyor. Aylık bin 170 liralık ödeme için başvurular Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bildirim sistemi üzerinden yapılacak. Maaş ödemeleri de İşsizlik Sigortası Fonu'ndan olacak. Ekonomi paketi kapsamında yapılan düzenlemeyle, ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçiler ile 15 Mart'tan sonra iş sözleşmesi feshedilenlerden işsizlik ödeneğinden yararlanamayanlara günlük 39,24 lira yardım yapılacak. Bu yardımı alanların çalıştırılması halinde işverene ceza kesilecek. Cumhurbaşkanı, 3 ay yapılacak olan yardımın süresini 6 aya kadar uzatabilecek. Uygulama, salgın süreci ile sınırlı tutulacak. Bu süre içinde işçinin Genel Sağlık Sigortası primini de devlet ödeyecek.
HAZAL ATEŞ
HAZAL ATEŞ