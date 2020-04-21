KIZILAY GIDA YARDIMI NASIL ALINIR?

Kızılay "Dertler Paylaştıkça Bitecek Yeter Ki İnan Buna" sloganına sahip kampanya ile yaklaşık 10 milyon ihtiyaç sahibine ulaşarak gıda yardımı yapmayı planlıyor. Söz konusu sosyal yardım projesi için 207 milyon liralık bütçe planlaması yapıldığı da ayrıca bildirildi.

Kızılay gıda yardımı ile 350 bin aileye destek olacak, diğer iş birlikleriyle ise 60 bin aileye erişilecek. 4 kişilik bir aile için planlanan çalışmayla yaklaşık 1,6 milyon kişiye ulaşılması hedefleniyor.