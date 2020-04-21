4. Garanti Bankası: "Garanti Bankası İlk Kredim" kapsamında 36 ay vadeli 10.000 TL'ye kadar gelir belgesiz kredi imkanından yararlanılabilir. Bu avantajdan yararlanmak için; sicilin temiz olması, ihtiyaç, konut veya araç kredisinin çekilmemiş olması ve kredi kartı borcunun olmaması gerekir.

5. Türkiye Ekonomi Bankası (TEB): "Pratik İhtiyaç Kredisi" CEPTETEB uygulaması üzerinden üst limitten 12.500 TL'ye varan kredi çekilebilir. Kişinin borçlu olmaması, sürekli müşterisi olması ve bankaya ait kredi kartlarının kullanması kredi alımları için büyük önem taşıyor.