Asker ailesi maaşı alma şartları nelerdir?

Asker ailelerinin yardımdan faydalanabilmesi için öncelikle başvuru yapması gerekmektedir. Başvuru yapacak olan kişinin herhangi bir sosyal güvencesinin bulunmaması gerekir. Askerlik maaşı başvurusunda kişi eğer bekarsa annesine, annesi hayatta değilse babasına ödeme yapılmaktadır. Kişi evliyse resmi nikahlı eşine ödeme yapılır.

Asker ailesine yapılan yardım en fazla 12 ay süreyle verilmektedir. Asker ailesine verilecek olan maaş, vakıf mütevelli heyetinin onayından geçtikten sonra hesaplanmaktadır. Yardımdan yararlanabilmek için ailede kişi başına düşen gelirin 609,67 TL'yi geçmemesi gerekir. Bu rakam 2020 yılı için muhtaçlık sınırıdır. Muhtaçlık sınırı asgari ücretin 1/3'ü alınarak hesaplanmaktadır. Dulluk maaşı alan kişiler asker ailesi maaşı için başvuru yapamaz. Ancak çocuk parası alanlar, yaşlılık ve engelli maaşı alanlar bu yardımdan faydalanabilirler.