Öğrencilerin de oldukça fazla kullandığı bir banka olan Ziraat Katılım Bankası'ndan her türlü ihtiyaca tüketici kredisi bulunmaktadır. Daha küçük çaptaki nakit ihtiyaçlar için kullanılan bu krediden 60 aya varan vade imkanları ile faydalanmak mümkün. Aynı zamanda sabit faiz oranı sayesinde piyasadaki değişikliklerden etkilenmeden belirlenen ödeme planı ile kolay ödeme imkanları bulunmaktadır. 60 ay vade sabit faiz oranıyla Ziraat Katılım Bankası tüketici kredisi başvuru şartları sayfamızda...
ZİRAAT KATILIM BANKASI TÜKETİCİ KREDİSİ
3 ay ile 60 ay arasında vade seçenekleri,
5 bin TL'ye kadar kredi imkanı,
Aylık yüzde 1,05 sabit faiz oranı,
Bireysel kredi ürünlerini kullanan kişiler için hayat sigortası imkanı bulunmaktadır.
TÜKETİCİ KREDİSİNE KAMPANYA KOŞULLARI
Ziraat Katılım Bankası'nın sağlamış olduğu düşük miktarlı nakit ihtiyaçları için kullandırılan tüketici kredisinde bazı kampanya koşulları bulunmaktadır. Tüketici kredisine başvuracak olan vatandaşlar için kampanya koşulları aşağıdaki gibidir:
Krediden faydalanacak olan vatandaşlardan şahıs ya da maddi teminat alınmaktadır.
Bireysel kredi kullanan vatandaşlara hayat sigortası ürünü sunulmaktadır.
Ziraat Katılım Bankası uygulanacak olan faiz oranlarını müşterinin kredi notu, ödeme performansı gibi durumlara göre değişiklik yapabilmektedir.
Ziraat Bankası kredi başvurusunda şubede kişiye göre değişen belgeleri isteme hakkına sahiptir.
TÜKETİCİ KREDİSİ BAŞVURU KANALLARI
Ziraat Katılım Bankası'nın sunmuş olduğu tüketici kredisine başvuru kanalları aşağıdaki gibidir:
Tüm Ziraat Bankası şubelerinden mesai saatleri içerisinde tüketici kredisi başvurusu yapılabilmektedir.
Ziraat Bankası'nın internet şubesi üzerinden sırasıyla; bireysel, krediler, genel ihtiyaçlar sekmelerinden tüketici kredisi seçilerek başvuru yapılabilir.
Ziraat Bankası mobil uygulama üzerinden sırasıyla; başvurular, bireysel krediler sekmelerinden kredi başvurusu yapılabilmektedir.
Ziraat Bankası internet şube üzerinden Ziraat hesabına giriş yapılarak krediler sekmesinde başvuru yapılabilmektedir.
Ziraat Bankası ATM'leri üzerinden kartlı ya da kartsız işlem menülerinden kredi başvurusu yapılabilmektedir.
Ziraat Bankası çağrı merkezi olan 0 850 220 00 00 numaralı hat üzerinden kredi başvurusu yapılabilmektedir.
TÜKETİCİ KREDİSİ İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?
Ziraat Bankası'nın sağlamış olduğu tüketici kredisine şubeye gitmeden başvurulmuş olsa da başvurunun onaylanması halinde bazı belgelerin teslim edilmesi gerekmektedir. Ancak bu belgeleri teslim etmek için yine şubeye gidilmesine gerek yoktur. Kurye aracılığı ile de teslim edilebilecek olan bu belgeler ise aşağıdaki gibidir:
Başvuru formu,
Kimlik kartı, sürücü belgesi ya da pasaport fotokopisi,
Maaşlı çalışanlar için gelir belgesi, maaş bordrosu ve aylık gelirde herhangi bir kesinti olup olmadığına dair belge,
Serbest meslek çalışanları için vergi levhası ve ticaret sicil gazetesi,
Tüzel kişiler için bilanço örneği, ticaret sicil gazetesi,
Çiftçiler için çiftçilik belgesi.
Şubede istenebilecek diğer belgeler.
Ziraat Katılım Bankası'nın Kuruluşu
Ziraat Katılım müşterilerine çeşitli kanallar vasıtasıyla hizmet sunabilmek için 12.05.2015 tarihinde kurulmuştur. Ziraat Katılım Bankası'nın katılım bankası olarak kurulmuş olması ilerlemesinin önünde engel olmasının aksine toplumun ihtiyaçlarına uygun olması sebebiyle kısa zamanda büyük bir ilerleme kaydetmesini sağlamıştır. Kurulduktan kısa süre sonra önemli başarılara imza atan Ziraat Katılım 2018 yılı itibariyle sermayesini 1.750.000.000 TL'ye yükseltmiştir. Buradan da anlaşılacağı üzere Ziraat Katılım sunduğu hizmetlerle müşteri memnuniyetini sağlayarak kuruluşundan bugüne büyük oranda büyüme gerçekleştirmiştir. Ziraat Katılım Bankası'nın ülkenin hemen her yerinde hizmet vermekte olan çok sayıda şubesi bulunmaktadır. Ziraat Katılım Bankası'nın her şubesi müşterilerine aynı kalitede hizmet vermeyi amaç edinmektedir. Ziraat Katılım Bankası'ndan hizmet almak isteyen herkese ulaşmak ve müşterilerinin almış oldukları hizmetlerden memnuniyet duymasını sağlamak Ziraat Katılım Bankası'nın önceliğidir. Ziraat Katılım Bankası bankacılık hizmetlerine ihtiyaç duyan her ihtiyaç sahibinin yanında olabilmek için çeşitli kanallardan kaliteli hizmetler vermektedir.