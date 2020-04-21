ZİRAAT KATILIM BANKASI BİREYSEL İHTİYAÇ DESTEĞİ FİNANSMANI

Tüm dünyayı ve ülkemizi etkileyen COVID-19 salgınının ekonomik hayata, üretim ve istihdama ilişkin olası hasarlarını en aza indirme hedefiyle uygulamaya alınan "Ekonomik İstikrar Kalkanı" tedbirleri doğrultusunda Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım olarak hane halkı geliri aylık 5.000,-TL ve altında olan bireysel segmentte yer alan müşterilerimizi finansal açıdan desteklemek için yeni bir finansman uygulaması başlatıyoruz.

Bireysel İhtiyaç Desteği Finansmanı

Gıda harcamaları, kira, elektrik, su ve yakıt gibi temel ihtiyaçlarını uygun şartlarda finanse edebilmeleri amacıyla Bireysel Müşterilerimiz;

- 10.000,-TL'ye kadar,

- 6 ayı ödemesiz dönemli, 36 Aya kadar vadeli,

- Aylık Eşit Taksitli,

- Katılım finans prensipleri çerçevesinde finansman kullanabilecektir.

Müşterilerimize, Kredi Garanti Fonu kefaleti ile bu finansmandan faydalanma imkanı da sunulacaktır.

Örnek Ödeme Tablosu;

Finansman Tutarı Toplam Vade Ödemesiz Dönem Taksit Tutarı

(Sonraki 30 ay boyunca)

10.000 36 ay 6 ay 376.- TL

7.500 36 ay 6 ay 282.-TL

5.000 36 ay 6 ay 188.- TL

İhtiyaç Desteği Finansmanı, Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım tarafından ortak kriterlere göre değerlendirilecektir. Müşteriler, kampanyaya katılan tüm kamu bankalarından veya kamu katılım finans kuruluşlarından yalnızca birine başvuru yapabilecektir.

Başvurular 1 Nisan tarihinden itibaren kabul edilmeye başlandı.

Alınan sağlık tedbirleri kapsamında finansman başvurularının öncelikli olarak; Başvuru kanallarının açılması ve taleplerin toplanması sonrasında, finansman kullandırılması uygun olarak değerlendirilen müşterilerin hesaplarına finansman tutarları aktarılacak olup, müşteriler finansman tutarını ATM'lerden çekebileceklerdir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.