Öğrencilerin de oldukça fazla kullandığı bir banka olan Ziraat Katılım Bankası'ndan Bireysel İhtiyaç Desteği Finansmanı sunuldu. Daha küçük çaptaki nakit ihtiyaçlar için kullanılan bu krediden 36 aya varan vade imkanları ile faydalanmak mümkün.
ZİRAAT KATILIM BANKASI BİREYSEL İHTİYAÇ DESTEĞİ FİNANSMANI
Tüm dünyayı ve ülkemizi etkileyen COVID-19 salgınının ekonomik hayata, üretim ve istihdama ilişkin olası hasarlarını en aza indirme hedefiyle uygulamaya alınan "Ekonomik İstikrar Kalkanı" tedbirleri doğrultusunda Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım olarak hane halkı geliri aylık 5.000,-TL ve altında olan bireysel segmentte yer alan müşterilerimizi finansal açıdan desteklemek için yeni bir finansman uygulaması başlatıyoruz.
Bireysel İhtiyaç Desteği Finansmanı
Gıda harcamaları, kira, elektrik, su ve yakıt gibi temel ihtiyaçlarını uygun şartlarda finanse edebilmeleri amacıyla Bireysel Müşterilerimiz;
- 10.000,-TL'ye kadar,
- 6 ayı ödemesiz dönemli, 36 Aya kadar vadeli,
- Aylık Eşit Taksitli,
- Katılım finans prensipleri çerçevesinde finansman kullanabilecektir.
Müşterilerimize, Kredi Garanti Fonu kefaleti ile bu finansmandan faydalanma imkanı da sunulacaktır.
Örnek Ödeme Tablosu;
Finansman Tutarı Toplam Vade Ödemesiz Dönem Taksit Tutarı
(Sonraki 30 ay boyunca)
10.000 36 ay 6 ay 376.- TL
7.500 36 ay 6 ay 282.-TL
5.000 36 ay 6 ay 188.- TL
İhtiyaç Desteği Finansmanı, Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım tarafından ortak kriterlere göre değerlendirilecektir. Müşteriler, kampanyaya katılan tüm kamu bankalarından veya kamu katılım finans kuruluşlarından yalnızca birine başvuru yapabilecektir.
Başvurular 1 Nisan tarihinden itibaren kabul edilmeye başlandı.
Alınan sağlık tedbirleri kapsamında finansman başvurularının öncelikli olarak; Başvuru kanallarının açılması ve taleplerin toplanması sonrasında, finansman kullandırılması uygun olarak değerlendirilen müşterilerin hesaplarına finansman tutarları aktarılacak olup, müşteriler finansman tutarını ATM'lerden çekebileceklerdir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
TÜKETİCİ KREDİSİNE KAMPANYA KOŞULLARI
Ziraat Katılım Bankası'nın sağlamış olduğu düşük miktarlı nakit ihtiyaçları için kullandırılan tüketici kredisinde bazı kampanya koşulları bulunmaktadır. Tüketici kredisine başvuracak olan vatandaşlar için kampanya koşulları aşağıdaki gibidir:
Krediden faydalanacak olan vatandaşlardan şahıs ya da maddi teminat alınmaktadır.
Bireysel kredi kullanan vatandaşlara hayat sigortası ürünü sunulmaktadır.
Ziraat Katılım Bankası uygulanacak oranlarını müşterinin kredi notu, ödeme performansı gibi durumlara göre değişiklik yapabilmektedir.
Ziraat Bankası kredi başvurusunda şubede kişiye göre değişen belgeleri isteme hakkına sahiptir.
Ziraat Katılım Bankası'nın Kuruluşu
Ziraat Katılım müşterilerine çeşitli kanallar vasıtasıyla hizmet sunabilmek için 12.05.2015 tarihinde kurulmuştur. Ziraat Katılım Bankası'nın katılım bankası olarak kurulmuş olması ilerlemesinin önünde engel olmasının aksine toplumun ihtiyaçlarına uygun olması sebebiyle kısa zamanda büyük bir ilerleme kaydetmesini sağlamıştır. Kurulduktan kısa süre sonra önemli başarılara imza atan Ziraat Katılım 2018 yılı itibariyle sermayesini 1.750.000.000 TL'ye yükseltmiştir. Buradan da anlaşılacağı üzere Ziraat Katılım sunduğu hizmetlerle müşteri memnuniyetini sağlayarak kuruluşundan bugüne büyük oranda büyüme gerçekleştirmiştir. Ziraat Katılım Bankası'nın ülkenin hemen her yerinde hizmet vermekte olan çok sayıda şubesi bulunmaktadır. Ziraat Katılım Bankası'nın her şubesi müşterilerine aynı kalitede hizmet vermeyi amaç edinmektedir. Ziraat Katılım Bankası'ndan hizmet almak isteyen herkese ulaşmak ve müşterilerinin almış oldukları hizmetlerden memnuniyet duymasını sağlamak Ziraat Katılım Bankası'nın önceliğidir. Ziraat Katılım Bankası bankacılık hizmetlerine ihtiyaç duyan her ihtiyaç sahibinin yanında olabilmek için çeşitli kanallardan kaliteli hizmetler vermektedir.