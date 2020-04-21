Çalışmadan nasıl emekli olunur? Kadınların iş hayatına katılmasıyla alakalı girişimler desteklenmeye devam ediyor. Son gelişmeler ile birlikte ev hanımlarına önemli bir fırsat sunuluyor. Ev hanımlarına 25 yıl evli kalarak emekli olma konusu daha önceden sıkça gündeme gelmişti. Bir süredir unutulan ev hanımlarına emeklilik konusu yeniden araştırılır oldu. Bu kapsamda söz konusu eşi ile 25 yıl evli kalan ev hanımlarına emeklilik konusunda basında yer alan haberler ve bu haberlerin detaylarını sizlerle paylaşıyoruz. Sigortası olmayan ev hanımlarına emeklilik verilmesi için TBMM 'ye bir kanun teklifi verildiği bildirildi. TBMM kaynaklarından edinilen son dakika bilgilerine göre , bütçe görüşmeleri ile KYK borçları ve infaz düzenlemesinin meclisten geçmesinin ardından emeklilik düzenlemesinin meclis gündemine gelmesi bekleniyor.
ÇALIŞMAYAN KADINLARA EMEKLİLİK MÜJDESİ
Sigortalı olmayan ev kadınlarının emekli olabilmesi için Meclis'e kanun teklifi verildi. Teklif yasalaşırsa, evliliklerinde en az 25 yılını tamamlayan kadınlar faydalanabilecek. Çalışmayan Kadınların Emekli Olması İçin Meclise Kanun Teklifi Verildi.
EV HANIMLARINA EMEKLİLİK İDDİASI
Son dönemlerde bazı basın yayın organlarında yer alan haberlerde bu konuya dair çok fazla haber yapıldı. Bu haberlerde herhangi bir iş yerinde çalışmayan kadınların 25 yıl evli kalmaları halinde emeklilik elde edecekleri öne sürüldü. Bu düzenlemenin kanun teklifi ile meclise sunulduğu iddia edilirken düzenlemenin onaylanması halinde kadınlara emeklilik hakkı verileceği yansıtıldı.
O ÇALIŞMALAR ÇOK ESKİ
Geçmiş yıllarda bu konuya dair meclise bir düzenleme sunuldu. Ancak o kanun teklifi onaylanmadı. O düzenleme tekliflerinin ardından ise konuya dair yeni çalışmalar yapılmadı.
EV HANIMLARINA BORÇLANMA ŞANSI
Tüketici Başvuru Merkezi (TBM) Sosyal Güvenlik Komisyonu Başkanı Ali Duman, ev hanımları için TBMM´ye sunulan teklifin yasalaşması halinde, ev hanımlarının "çalışmasa dahi borçlanarak emekli" olabileceğini belirtti.
Konuyla ilgili soruları yanıtlayan Duman, "Ülkemiz genelinde milyonlarca ev hanımı çalışmadıkları için emekli olamıyor" diye anımsattı ve ekledi:
2008 yılından sonra çalışmaya başlayan kadınlar için ise emekli olup tam aylık alabilmeleri için 7.200 gün yani toplamda 20 yıl çalışmaları gerekiyor. Çalışma hayatına katılmayan veya emekli olacak süre kadar çalışamayan ev hanımları ise emeklilik gibi çok önemli bir sosyal haktan yararlanamamış oluyorlar.
YASAYA ONAY BEKLENİYOR
06.01.2020 tarih 2/2492 esas no ile TBMM Komisyonu'na sevk edilen yasa teklifine göre en az 25 yıl evli kalmak koşuluyla 50 yaşını doldurduğu halde emekli olamayan ev hanımları emekli olabilecekler.
YURT DIŞINDA YAŞAYANIN HAKKI VAR
Eğer yasa teklifi 2020 yılında yasalaşırsa 1995 yılı ve öncesinden bu yana evli kalan aynı zamanda 1970 yılı ve öncesinde doğan ev hanımlarının borçlanarak hemen emekli olabileceğine dikkat çeken Duman, yasalarımıza göre yurt dışında gurbetçi olarak ikamet eden Türk vatandaşı her kadının borçlanma yapmasına imkan varken, ülkemizde yaşayan kadınların da bu düzenlemeyi uzun zamandır beklediğini belirtti ve şu bilgileri verdi:
Günümüz koşullarında kadınların hizmet olarak borçlanabilecekleri iki farklı yöntem bulunmaktadır. İlki analık borçlanması olarak en fazla 2.160 gündür diğeri ise yurt dışında çalışılan yada ikamet edilen sürelerdir.
EV HANIMLARINA EMEKLİLİK ŞARTLARI NELER?
İsteğe bağlı sigortadan ev hanımlarının faydalanabilmesi için bazı şartları yerine getiriyor olması gerekir. Bu şartlar;
Sigortalı olarak herhangi bir yerde çalışmamak,
Malullük ve yaşlılık aylığı almamak,
18 yaşından büyük olmak,
Herhangi bir gelire sahip olmamaktır.