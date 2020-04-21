Hayvancılıkla uğraşan kişiler, uzun süredir buzağı destek ödemelerini bekliyordu. Pakdemirli, konuya ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulunmuş ve tarih vermişti. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli bir son dakika açıklamasında bulundu. Bakan Pakdemirli yaptığı açıklamada, çiftçilerle ilgili kararları açıklarken buzağı destek ödemeleri için bilgi verdi. Peki, buzağı parası ne kadar? 2019 Buzağı destekleri ne zaman yatacak? Ödemeler çiftçilere Ziraat Bankası tarafından yapılmaktadır. Ödemelerin yatıp yatmadığını Ziraat Bankası Destekleme Ödemeleri Sorgulama sayfasından yapılabilir.
İŞTE BAKAN'DAN BUZAĞI DESTEKLERİ YENİ AÇIKLAMASI
Pakdemirli çiftçilerle ilgili yaptığı açıklamada, "Çiftçimiz tarlasına gitmek istiyor. Hasat ve ekim zamanı gitmek istiyor. Tedbirleri aldık. Ekmek unlu mamulleri, veteriner hekimler, bakım merkezleri, un süt balık üretimi yapan tesisler, nakliyesinde çalışanlar, hayvan otlatanlar, ekim dikim sulama ilaçlama yapanlar, satışa hazırlanmasında görevli olanlar. Bu alanlarda gerekli tüm tedbirler alınmış durumda. Problem yaşayanlar il ilçe müdürlüklerine başvuru yapabilir. Bize gelen bir ya da iki vaka oluyor. O da yerinde çözülebilecek şekilde. G20 Bakanlar Toplantısı'nda tedbirleri nasıl aldığımıza dair diğer bakanlara da anlatıyor olacağım. " ifadelerini kullandı.
Buzağı destek ödemelerine de değinen Bakan Pakdemirli, "Buzağı başvurularında desteklere 24 Nisan cuma başlayacağımızı belirtmiştik. Küçükbaşta bir ilk mottosuyla çıktık. Her yaşayan vatandaşa bir küçükbaş olana kadar mücadele edeceğiz. Bu yıl 56 milyon gibi iddialı bir hedef koymuştuk. İlk kez söylemiş olalım sürü büyütmeyle ilgili ek destek ödemesini bu hafta başlatıyoruz. 81 ilde 187 milyon lira destek TC kimlik numarasının son hanesine göre ödemelerimizi başlatıyoruz. " şeklinde konuştu.
BUZAĞI DESTEKLERİ NE ZAMAN YATACAK?
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2019 yılı 1. dönem buzağı desteklerinin 24 Nisan'da ödenmeye başlayacağını bildirdi.
Pakdemirli, konuya ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
2019 yılı 1. dönem buzağı destek ödemelerinin 24 Nisan Cuma günü saat 18.00'dan sonra ödenmeye başlayacağını aktaran Pakdemirli, "701 bin 111 üreticimize 1 milyar 434 milyon liralık destek ödemesi hayırlı ve bereketli olsun." ifadesini kullandı.
2019 yılı 1. dönem buzağı destek ödemelerini 24 Nisan Cuma günü saat 18.00'den sonra ödemeye başlıyoruz.— Dr. Bekir Pakdemirli (@bekirpakdemirli) April 18, 2020
▶️ 701 bin 111 üreticimize
▶️ 1 milyar 434 milyon TL'lik destek ödemesi hayırlı ve bereketli olsun.
BUZAĞI DESTEKLEMESİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Buzağılar 1/1/2018-31/12/2018 tarihleri arasında doğmuş olmalı,
Birinci dönem buzağı desteklemesine başvuranlar için 1/10/2018 tarihine kadar,
İkinci dönem buzağı desteklemesine başvuranlar için ise 1/4/2019 tarihine kadar TÜRKVET/E-Islah'a kayıt edilmiş,
Doğduğu işletmede en az 4 ay (120 gün) süreyle yaşamış olmalı,
Buzağıların programlı aşıları (dişiler için brusella ve şap, erkekler için şap) yapılmış ve Veteriner Bilgi Sistemine kaydedilmiş olmalıdır.
BUZAĞI PARASI 2020 NE KADAR?
4 Ay ve üzeri buzağılara 350 TL/baş
Soy kütüğüne kayıtlı 500 Tl/Baş
Döl Kontrollü Boğanın Yavrusu (ilave) 50 TL/Baş
Yetiştiricilik Bölgesi İlleri (ilave) 200 TL/Baş
2020 YILI HAYVANCILIK DESTEKLERİ
2020 yılında hayvancılık konusunda verilecek olan destekler aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.
4 Ay ve Üzeri Buzağı ve malak 350
Soykütüğüne kayıtlı buzağı desteklemesi 500
Döl Kontrolü 50 (ek)
Yetiştiricilik Bölgesi İlleri 200 (ek)
Anaç Manda 250
Soy kütüğüne kayıtlı manda 400
Malak 150
Soy kütüğüne kayıtlı Malak 400
Sürü yöneticisi desteği 01 Ocak ve 31 Aralık tarihleri için toplamda 5 bin TL
Koyun-Keçi 25 TL/baş
Tiftik 30 TL/baş
Soğutulmuş Manda, koyun-keçi, İnek sütü Bakanlık tarafından her yıl belirlenir.
Her bir sığır için Bakanlık tarafından her yıl belirlenir.
Tohum (kutu) 70 TL/adet
Yaş koza 50 TL/kg
Arılı kovan 10 TL/adet
Ana arı 15 TL/adet
Damızlık ana arı 40 TL/adet
4 ay ve üzeri buzağı : 2. dönem başvuruları istenilen tarihler arasında İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri kanalı ile alınacaktır.
Soy kütüğüne kayıtlı buzağı: 2. dönem başvuruları belirlenen tarihler arasında alınacak olup başvurular Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği' ne yapılacak.
Malak desteklemesi : 150 TL destek için İl ve İlçe Tarım ve Ormancılık Müdürlükleri' ne 400 TL destek için Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği' ne üye olanlar birliklere başvuru yapabileceklerdir.
Organik hayvancılık desteği kapsamında arı yetiştiricisine arılı kovan başına 10-15 lira verilecek.
- 4 ay ve üzeri yaştaki buzağı için 350-600 lira destek verilecek. - Ağrı, Ardahan, Artvin, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Erzurum,
Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Kars, Muş, Ordu, Rize, Sivas, Şırnak, Trabzon, Tunceli, Van illerinde doğan buzağılara ilave 100 lira destek ödemesi yapılacak.
Dişi manda ve malak (yavrusu) için 250 lira destek ödenecek.
- Küçükbaş hayvancılığı desteklemek için çoban istihdam desteği, 100 baş ve üzeri anaç koyun keçi varlığına sahip işletmelere veya çobanlara 5 bin lira olarak ödenecek.
- Damızlık koyun-keçi yetiştiriciliğinde, anaç koyun keçi başına 25 lira, Mardin, Siirt ve Şırnak'ta anaç tiftik keçilerine ilave 20 lira ödeme yapılacak.
- Yerli tosunları mevzuatına uygun kesimhanelerde kestiren yetiştiricilere, hayvan başına 250 liraya kadar destek ödemesi yapılacak.
- Oğlak tiftiğinin kilogramına 30 lira, anamal tiftiğin kilogramına 28 lira ve tali tiftiğin kilogramına 20 lira ödeme yapılacak.
BUZAĞI DESTEKLERİ NEREYE ÖDENİR?
Buzağı desteklemelerinden faydalanabilmek için, adına başvuru yapılan buzağının 120 gün yani 4 ay kadar bir süreyi işletmede tamamlamış olmaktadır. Devlet tarafından sağlanan buzağı desteklemeleri, bulunduğu işletmeye yapılmaktadır. Bu hayvanlar için dönem dönem başvurular bulunmaktadır. Başvurusunu birinci dönemde gerçekleştiren işletme sahiplerinin ikinci ve üçüncü dönem için başvuru yapmasına gerek kalmayacaktır. Desteklemeden faydalanabilmek için işletme sahipleri, üyeliklerinin bulunduğu; Süt Birliği ve Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'ne veya Damızlık Sığır Yetiştiriciler Birliğinde kendi birliklerine ve daha üst birliklere giderek dilekçe vermek zorundadırlar. Hiçbir yere üye olmayan yetiştiriciler ise, işletmesinin bulunduğu yerdeki İl ve İlçe Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği Müdürlüklerine müracaat ederek dilekçe vereceklerdir.
Ödemeler çiftçilere Ziraat Bankası tarafından yapılmaktadır. Ödemelerin yatıp yatmadığını Ziraat Bankası Destekleme Ödemeleri Sorgulama sayfasından yapılabilir.