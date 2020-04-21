BUZAĞI DESTEKLERİ NEREYE ÖDENİR?

Buzağı desteklemelerinden faydalanabilmek için, adına başvuru yapılan buzağının 120 gün yani 4 ay kadar bir süreyi işletmede tamamlamış olmaktadır. Devlet tarafından sağlanan buzağı desteklemeleri, bulunduğu işletmeye yapılmaktadır. Bu hayvanlar için dönem dönem başvurular bulunmaktadır. Başvurusunu birinci dönemde gerçekleştiren işletme sahiplerinin ikinci ve üçüncü dönem için başvuru yapmasına gerek kalmayacaktır. Desteklemeden faydalanabilmek için işletme sahipleri, üyeliklerinin bulunduğu; Süt Birliği ve Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'ne veya Damızlık Sığır Yetiştiriciler Birliğinde kendi birliklerine ve daha üst birliklere giderek dilekçe vermek zorundadırlar. Hiçbir yere üye olmayan yetiştiriciler ise, işletmesinin bulunduğu yerdeki İl ve İlçe Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği Müdürlüklerine müracaat ederek dilekçe vereceklerdir.

Ödemeler çiftçilere Ziraat Bankası tarafından yapılmaktadır. Ödemelerin yatıp yatmadığını Ziraat Bankası Destekleme Ödemeleri Sorgulama sayfasından yapılabilir.